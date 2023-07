L’avenir de Kylian Mbappé occupe l’espace médiatique depuis quelques jours. Et pour l’ancien dirigeant du PSG, Leonardo, le PSG peut très bien s’en sortir sans l’international français.

Depuis sa décision de ne pas activer l’année supplémentaire dans son contrat, Kylian Mbappé est devenu un dossier prioritaire à régler pour les dirigeants du PSG. Désireux de partir libre à l’été 2024, le numéro 7 des Rouge & Bleu a vu son président, Nasser al-Khelaïfi, hausser le ton ces derniers jours. Soit le champion du Monde prolonge son contrat, soit il sera vendu dès cet été. Et l’attitude du Français agace aussi bien les supporters que les observateurs de football.

« Il est tout à fait possible de gagner la Ligue des champions sans Mbappé »

Ancien directeur sportif du PSG, Leonardo, qui a côtoyé Kylian Mbappé entre 2019 et 2022, s’est exprimé sur ce sujet brûlant, dans des propos accordés à L’Equipe. Et pour l’ancien Parisien, il est temps pour l’attaquant de 24 ans de vivre une nouvelle aventure : « Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Le Paris-Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait six ans qu’il est à Paris et, sur ces six saisons, cinq clubs différents ont remporté la Ligue des champions (Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool et Manchester City, ndlr) aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu’il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui. »

Même si Kylian Mbappé a eu un rôle important dans la fin d’aventure de Leonardo au PSG l’année passée, l’ancien dirigeant des Rouge & Bleu ne montre aucune rancoeur envers l’international français. Cependant, il estime que le champion du Monde n’a pas encore le comportement d’un leader d’équipe. « Avec son comportement ces deux dernières années, Mbappé démontre qu’il n’est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur, pas un créatif. C’est difficile de construire une équipe autour de lui. » Pour rappel, Kylian Mbappé reste figé sur ses positions. Il compte bien participer à la saison 2023-2024 avec le maillot du PSG avant de rejoindre libre un autre club à l’été 2024 et très probablement le Real Madrid.