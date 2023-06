Revue de Presse PSG : Kari, Paredes, Poissy…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 24 juin 2023. Une saison supplémentaire à Lorient pour Ayman Kari, le nouveau centre d’entraînement opérationnel dès lundi, Leandro Paredes de retour à Paris.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’avenir d’Ayman Kari. Prêté lors des six derniers mois au FC Lorient, le Titi devrait poursuivre l’aventure encore une saison chez les Merlus. « Comme il est interdit en France de prêter un joueur plus d’un an, l’international U19 a été cédé jusqu’au 30 juin en attendant un nouvel accord. » Le milieu de terrain de 18 ans devrait donc être prêté lors de la saison 2023-2024 avec une option d’achat de 5M€. De son côté, le PSG aura une option de rachat, précise L’E. Lors de ses 6 mois dans le club du Morbihan, Ayman Kari aura seulement disputé 91 minutes réparties sur 5 matches, « mais Lorient compte sur lui en vue de la saison prochaine. »

Le quotidien sportif donne des précisions sur le nouveau centre d’entraînement du PSG à Poissy. Et même si la date de reprise n’est pas encore connue, ce nouveau Training Center sera opérationnel à partir de lundi pour accueillir les joueurs et le futur entraîneur, Luis Enrique. « Des travaux restant encore à effectuer, le club ne prévoit pas, à ce jour, son inauguration avant le mois de novembre », précise L’E. Pour le moment, seule l’équipe masculine pourra prendre place dans ce nouveau lieu avant d’être rejointe pas la section féminine et le centre de formation l’année prochaine. Désormais, le Camp des Loges devrait être occupé jusqu’à la fin de l’année par la formation, avant de devenir le nouveau lieu d’entraînement du Stade Français à partir de l’été 2024. Concernant le Stade Georges-Lefèvre, « des travaux de rénovation sont entamés dans le cadre des accords passés entre le PSG et la ville de Saint-Germain-en-Laye. »

De son côté, Le Parisien rapporte que la Juventus Turin ne conservera pas Leandro Paredes, prêté par le PSG cette saison. La Vieille Dame a décidé de ne pas lever l’option d’achat de 22M€. « Le milieu champion du monde va donc revenir à Paris, au moins momentanément. » Entre les blessures, un temps de jeu limité (14 titularisations en 35 matches, 1.547 minutes) et des statistiques peu reluisantes (1 but et 1 passe décisive), le prêt de l’Argentin de bientôt 29 ans n’a guère été concluant. Le club italien a annoncé la nouvelle via un communiqué. « Grazie Leandro. L’aventure de Leandro Paredes à la Juventus est terminée. Merci pour cette année et bonne chance pour la suite, Leandro ! » Le milieu de terrain va donc retrouver le PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2024.

🗣️ Leandro Paredes : « Retourner à Boca n’est pas une possibilité aujourd’hui, ce n’est pas dans mes projets, peut-être plus tard. J’ai 28 ans, je suis jeune et je veux rester en Europe. […] Luis Enrique ? Il conviendrait très bien au PSG, tout le monde en parle en bien. » ⏳🇦🇷 pic.twitter.com/aTmc1dXgyZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 23, 2023

Enfin, le quotidien francilien a obtenu un entretien avec Steven Nzonzi (34 ans). Et le champion du monde 2018 a évoqué l’évolution de Kylian Mbappé depuis ses débuts avec l’équipe de France : « Est-il encore bluffé par Mbappé ? On l’est toujours et on n’a pas fini de l’être. Il a seulement 24 ans. Quand je suis arrivé en sélection, il m’a seulement fallu deux ou trois entraînements pour juger de son incroyable potentiel. Sa permanence dans l’excellence et l’efficacité sont la marque des très grands. Son brassard va participer à rejaillir positivement sur l’ensemble du groupe France. Chapeau à lui ! Il va continuer à nous faire vibrer. »