Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 10 octobre 2021 : La finale de la Ligue des Nations des Bleus contre l’Espagne, Mbappé, la révolution Messi en Argentine…

Pour Le Parisien, c’est « une affiche de rêve » qui attend les Bleus face à l’Espagne dans cette finale de la Ligue des Nations. Les hommes de Didier Deschamps vont rencontrer un adversaire qui va leur offrir des espaces en contres et avoir le ballon convient parfaitement à cette équipe qui va « rajeunir de trois ans ». Cette tactique est jugée comme « une bonne nouvelle » pour les tricolores qui pourront compter sur Kylian Mbappé et Karim Benzema qui « savent contrer, mais Belgique-France montre également que cette équipe de France peut se révéler joueuse pour peu qu’elle presse ensemble quand elle voit rouge. » Le sélectionneur devrait « repartir avec les mêmes sans Rabiot » qui a été testé positif au COVID-19 ce samedi matin. La formation devrait être un 3-4-3 avec la titularisation d’Aurélien Tchouameni au milieu du terrain à la place de l’ancien parisien, ce qui permettrait « d’installer dans les meilleures conditions les trois attaquants » Griezmann, Benzema, Mbappé. À noter que Presnel Kimpembe n’est pas annoncé dans le onze titulaire pour cette rencontre.

Le XI probable des Bleus face à l’Espagne : Lloris – Koundé, Varane, L. Hernandez – Pavard, Pogba, Tchouaméni, T. Hernandez – Griezmann, Mbappé, Benzema

À quelques heures de ce match, L’Équipe explique les Bleus sont en finale « d’une compétition dont presque tout le monde se fiche, pour disputer un match dont presque tout le monde rêve. » Le dernier match face à Belgique a permis de « retrouver Mbappé » qui pourra aller chercher Azpilicuelta sur le côté comme il y a « peu d’organisations défensives qui soient capables de le contrôler s’il a les mêmes jambes, trois jours après. »

Annoncé titulaire en défense, Presnel Kimpembe est jugé par Jocelyn Angloma qui considère que « c’est un joueur d’impact » même s’il y « gagnerait à se montrer plus calme quand il a le ballon. L’équipe de France en a besoin. Il est tellement dans l’impact qu’il en oublie parfois la profondeur et se retrouve en difficulté sur les appels dans son dos. On sent qu’il est parfois dépassé parce qu’il joue trop sur son physique. » Sans surprise Mbappé reçoit les louanges de l’ancien international français qui déclare qu’il est « un gamin qui est capable de faire des choses incroyables » et les Bleus « ont besoin d’un tel joueur, même s’il va tellement vite que ça peut être déstabilisant parfois pour ses partenaires. »

Le quotidien estime que Didier Deschamps va garder le même système avec une défense à trois mais avec Presnel Kimpembe qui pourrait remplacer Lucas Hernandez, qui était « en souffrance jeudi ». Le défenseur du PSG était « très contrarié de ne pas jouer contre la Belgique. » Ce système en 3-4-1-2 permettrait une « véritable expression des trois attaquants » avec le numéro 7 parisien qui « a excellé dans ses dribbles et a laissé planer une menace constante dans la profondeur. »

Le XI probable des Bleus face à l’Espagne : Lloris – Koundé, Varane, Kimpembe – Pavard, Pogba, Tchouaméni, T. Hernandez – Griezmann, Mbappé, Benzema

Le journal L’Équipe estime que Buenos Aires « prend des airs parisiens. » En effet « dans les rues, les bars ou sur les terrains le logo du Paris Saint-Germain commence à faire une place. » Sans surprise le maillot phare de la ville Argentine est le numéro 30 de Lionel Messi. On n’y apprend qu’à Once, quartier populaire, « le maillot déjà floqué est en tête des ventes de maillot de club étranger. (…) Voir le logo du PSG s’afficher dans la capitale Argentine est une petite révolution dans une ville où les couleurs du FC Barcelone était omniprésente avant le départ de Messi du club catalan. » Les match du club de la capitale sont même diffusés en masse dans tous les bars et restaurants argentins même si les locaux restent sceptiques sur le Paris Saint-Germain et son richissime propriétaire.