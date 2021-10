Malgré la trêve internationale, les joueurs du PSG restent actifs et enchaînent les matches qui comptent. Entre rencontres décisives de Ligue des Nations et qualification pour le Mondial 2022 aux quatre coins du monde, pas de repos pour les Rouge & Bleu. Ce samedi soir on retrouvait cinq parisiens sur les terrains avec des résultats positifs.

À 21h00 le Sénégal affrontait la Namibie pour le deuxième tour des qualifications à la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Sans surprise pour cette confrontation, les deux joueurs du PSG Abdou Diallo et Idrissa Gueye étaient titulaires. Le milieu de terrain confirme sa série exceptionnelle et son très bon début de saison (comme nous l’avons analysé ici) avec un nouveau but dès la 9e minute. À noter que ce dernier l’a célébré d’une drôle de manière puisqu’il a imité son coéquipier Kylian Mbappé. Les hommes d’Aliou Cissé se sont imposés facilement 4-1 et le média sénégalais WIW Sport a délivré la note de 7/10 à « Gana », deuxième meilleure performance de l’équipe, tandis que Diallo a davantage souffert dans cette rencontre et n’a obtenu que la note de 4/10.

Au même moment le Maroc rencontrait la Guinée-Bisseau et le latéral droit parisien Achraf Hakimi était titularisé par Vahid Halilhodzic. À Casablanca les « Lions de l’Atlas » n’ont laissé aucune chance à leur adversaire en remportant facilement ce match 3-0. Les Marocains ont marqué leur deux premiers buts au bout de 20 minutes pour se mettre rapidement à l’abri. Cette victoire leur permet de conforter la première place du groupe I, cinq points devant son dauphin et adversaire du soir. Une victoire face à la Guinée le 12 octobre prochain, en match en retard, enverrait quasiment le Maroc en barrages. Par ailleurs Achraf Hakimi a joué les 90 minutes.

FIN DU MATCH.



Le Maroc s’impose 3-0 face à la Guinée-Bissau et prend le large au classement !



⚽️ Ayoub El Kaabi x2

⚽️ Aymen Barkok



Plus qu’une victoire et nos Lions seront qualifiées pour les barrages de la CDM ! pic.twitter.com/C34sT3uOcG October 9, 2021

Enfin à 21h15 le Portugal rencontrait le Qatar en match amical et a remporté une victoire tranquille 3-0. Nuno Mendes et Danilo Pereira étaient titulaires… Mais les deux en défense. En effet l’ancien joueur de Porto était placé au poste d’arrière central et a joué les 90 minutes. Le latéral gauche n’a lui disputé qu’une mi-temps et a pu souffler ensuite.