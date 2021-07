Revue de presse PSG : Kimpembe, Rico, jauge à 100% au Parc, reprise…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse du pays ce vendredi 23 juillet 2021 : au club, c’est le temps de la reprise du travail pour les premiers éliminés de l’Euro: Georginio Wijnaldum et Kylian Mbappé d’abord avec des tests réalisés hier. Ce sera Danilo Pereira puis Presnel Kimpembe demain.

Ce dernier, à bientôt 26 ans (le 13 août), est désormais concurrencé par un certain Sergio Ramos. “Un recrutement qui l’a surpris dans le timing et le profil”, rapporte L’Equipe. “Et il n’a pas échappé à Presko, comme à d’autres joueurs, qu’avec l’arrivée des recrues aux émoluments copieux – Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi et Wijnaldum – la hiérarchie des salaires du vestiaire du PSG a très largement évolué.” Sous contrat jusqu’en 2024, Presnel Kimpembe est profondément attaché à son club formateur. Reste qu’il attend de voir comment son statut va évoluer dans les prochaines semaines. D’autant plus qu’il y a un intérêt concret de Chelsea, explique le journal sportif. “Mais, avant de dégainer une offre, les Blues de Tuchel ont prévenu : ils devront vendre. Si c’est le cas, un feuilleton Kimpembe pourrait prendre forme.”

Rayon mercato mais chaud, quelques clubs sont venus aux renseignements pour Sergio Rico. Dont Besiktas, le champion de Turquie en titre. “Un autre gardien international du PSG, Alphonse Areola (28 ans), ne va pas rester non plus. West Ham l’apprécie”, peut-on également lire dans L’Equipe.

Autre information, importante, dans le quotidien sportif : le PSG-Strasbourg, comptant pour la 2e journée de L1, programmé le weekend du 15 août, doit se jouer au Parc des Princes avec une jauge autorisée de 100 %. Du jamais vu depuis le… 29 février 2020. Evidemment, une évolution négative de la situation sanitaire peut encore tout changer. Et “la décision finale reviendra à la préfecture de police.” Mais aujourd’hui, un Parc plein (avec pass sanitaire), on peut y croire.

Du côté du Parisien, on raconte la journée de vendredi de Kylian Mbappé et de Gini Wijnaldum, avant la reprise de l’entraînement ce vendredi. Le PSG “retrouve peu à peu ses stars. C’est nécessaire avant le Trophée des champions face à Lille, même s’il est encore trop tôt pour savoir qui de Ramos, Hakimi, Wijnaldum, Mbappé ou Kimpembe pourra y participer le 1 er août“, peut-on lire. “En revanche, on sait avec certitude que les Sud-Américains (Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria) et les Italiens (Donnarumma et Verratti) n’en seront pas. Leur retour est programmé au lendemain de ce premier match officiel, au début de la semaine du 2 août. Ils seront précédés de quelques jours par l’Espagnol Pablo Sarabia.”