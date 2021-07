Kylian Mbappé est revenu quelques jours plus tôt que prévu de ses vacances. Le numéro 7 parisien était au Camp des Loges hier et a passé les tests physiques d’avant saison. Il devrait retrouver les terrains d’ici peu. Dans l’Equipe du Soir, on s’est demandé si ce retour prématuré était un signe pour son avenir. Pas pour Etienne Moatti.

“Un signe de quoi ? C’est un signe de rien du tout. C’est simplement un signe d’un joueur qui revient à l’entraînement. Si vous pensez une seule seconde que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé s’est décidée pendant ses vacances, pas du tout. C’est juste un joueur qui revient en préparation, plutôt bonne parce que je pense qu’il a été sérieux pendant ses vacances. Il a même été en thalasso pour la fin. Cela veut juste dire qu’il veut reprendre la saison et la reprendre bien et il verra un peu plus tard (pour son avenir, ndlr).”