Le PSG a réalisé un mercato estival exceptionnel avec les arrivées de Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Nuno Mendes mais aussi (et surtout) Lionel Messi tout en gardant Kylian Mbappé dans ses rangs pour former une attaque de folie. Une situation qui suscite de l’envie et de la jalousie partout en Europe, et ceci quelque soit les pays. Interrogé par la Cadena Ser, Ramon Calderon (président du Real Madrid entre 2006 et 2009) défend la politique du Paris Saint-Germain et estime que les clubs adverses sont en fait jaloux des Rouge & Bleu.

« La vieille aristocratie européenne du football a peur de voir le PSG changer l’ordre hiérarchique. Le fait qu’à terme, Paris devienne la capitale du foot mondial, et non plus Madrid . (…) On reproche au PSG ce que le Real et le Barça font depuis toujours : recruter les meilleurs joueurs ou parvenir à les conserver. C’est pour ça qu’il est aujourd’hui perçu comme le grand rival. Ce sont les nouveaux « Galactiques » et quand quelqu’un a ce que tu désires, ça suscite de la jalousie et de l’envie. »