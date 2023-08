Revue de presse PSG : Kolo Muani, Barcola, Champions League…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 31 août 2023. Randal Kolo Muani qui fait défie son club pour rejoindre le PSG, Bradley Barcola est un joueur du PSG, le tirage au sort de la Ligue des Champions…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le dossier Randal Kolo Muani, que le PSG espère toujours récupérer d’ici à la fin du mercato. Froissé par la décision de l’Eintracht Francfort de ne pas accepter l’offre des Rouge & Bleu, l’international français a décidé de partir en bras de fer avec ses dirigeants. Le quotidien sportif dévoile les raisons qui l’ont poussé à sécher l’entraînement du club allemand hier, lui qui a été très professionnel durant toutes les négociations entre les deux clubs. « Il fait part de sa décision, il y a une dizaine de jours, à son directeur sportif Markus Krösche, en lui indiquant que la seule option ouverte pour lui était un transfert au PSG. L’ancien Nantais a suivi depuis, via son entourage, les différents échanges – parfois vifs – entre les deux parties. Et a toujours considéré qu’il lui fallait, durant ce temps de négociation, continuer sportivement à aider son club. » Quand il a appris que son club avait refusé la troisième proposition du PSG, il a vu rouge. Il estime que ses dirigeants n’ont pas tenu leur promesse. L’été dernier, Francfort a repoussé l’idée d’inclure une clause libératoire dans son contrat, mais lui a assuré qu’il sera ouvert en cas de proposition suffisante l’été suivant.

Mardi, après le nouveau refus du club allemand de la proposition du PSG, Randal Kolo Muani, « qui avait été de nouveau rassuré par ses dirigeants la semaine précédente – ils lui avaient indiqué « vouloir trouver une solution rapide » – s’est, selon plusieurs de ses proches, senti trahi. » Lors d’une réunion avec son directeur sportif, il lui a rappelé ses promesses et n’a pas manqué de souligner qu’en dépit de ses performances, il n’était jamais venu réclamer une augmentation salariale, avance l’Equipe. « Après plusieurs heures de réflexion et alors que Paris l’incitait à prendre une position publique, l’ancien Nantais a transmis un communiqué à la chaîne Sky et a décidé de boycotter la séance de mercredi. » Markus Krösche expliquait encore hier, qu’il était hors de question de laisser partir son attaquant aux conditions proposées par le PSG. Les derniers rebondissements dans ce dossier n’ont pas amélioré ses relations avec son club. « Mercredi soir, les dirigeants réfléchissaient à la manière de répondre à ce qu’ils estiment être une provocation du PSG. » Comment ce dossier peut se terminer, se demande le quotidien sportif. Si les dirigeants parisiens restent pessimistes sur ce dossier, ils veulent tout de même tenter de boucler le transfert de l’ancien Nantais. Une dernière offre pourrait être transmise. Elle n’atteindra pas les 90 +10 M€ souhaités par les Allemands, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif revient aussi sur le futur transfert de Bradley Barcola au PSG. Avec les difficultés rencontrées dans le dossier Randal Kolo Muani, le PSG a accéléré dans le dossier de l’ailier, disposant d’une marge financière plus importante. Les dirigeants parisiens ont ainsi envoyé à leur homologue lyonnais une offre officielle de 42 millions d’euros, hors pourcentage à la revente. « Une offre qui a été rehaussée en y ajoutant 8 M€ de bonus facilement atteignables basés sur le nombre d’apparitions du joueur« , indique l’Equipe. Après de nouvelles discussions, John Textor a fini par donner son prix au PSG. Du côté du joueur, tout était déjà réglé, lui qui avait donné son accord pour un contrat de cinq ans. À la demande de ses agents, il a d’ailleurs annoncé à ses entraîneurs, mercredi matin, que le deal était bouclé et qu’il allait partir, avance le quotidien sportif. « Les dirigeants parisiens, de leur côté, étaient très confiants quant à leurs capacités pour finaliser le transfert. Ils seront arrivés à leurs fins. Ils craignaient cependant que les affaires entre John Textor et Jean-Michel Aulas ne viennent compliquer les négociations. […] Le timing étant serré, cette affaire aurait pu remettre en question une arrivée de Barcola à Paris. Toutes les parties ont fini par s’entendre assez rapidement« , conclut l’Equipe.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque les dossiers Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Si le dossier chaud ces derniers jours était celui menant à l’international français, c’est celui du Lyonnais qui a connu un important coup d’accélérateur ces dernières heures, note le quotidien francilien. Plusieurs sources ont confirmé au Parisien qu’un accord avait été trouvé entre le PSG et Lyon pour Barcola à hauteur de 45 millions d’euros auxquels s’ajoutent des bonus. Le dossier a été géré quasiment de bout en bout par Jorge Mendes, nouveau représentant de l’international Espoirs français (20 ans). Alors qu’une rumeur évoquait la possibilité que des joueurs du PSG soient inclus dans la transaction, ce n’est pas le cas, avance le quotidien régional. « Mercredi soir, quelques détails contractuels entre le joueur et le PSG attendaient d’être réglés.« Le Parisien indique que Bradley Barcola pourrait obtenir dès ce matin l’autorisation de voyager afin de passer sa visite médicale. « Selon toute vraisemblance, Barcola sera donc un joueur du PSG pour le déplacement sur la pelouse de Lyon dimanche soir. »

Le Parisien évoque aussi le dossier Randal Kolo Muani. Même si Luis Campos s’est rendu en Allemagne, ce dossier est en stand-by depuis mardi. « Dans le clan du joueur, une forme de pessimisme régnait quant à une éventuelle reprise rapide des échanges ce jeudi sans pour autant se résigner. » Le joueur reste plus que jamais déterminé à rejoindre le PSG. Il a d’ailleurs décidé de rejoindre Paris dans l’attente de son transfert. « Vrai coup de pression ou simple posture ?« , se demande la publication francilienne. « Les prises d’initiatives du Français n’ont pas poussé les deux parties à reprendre les pourparlers. Ce qui serait apparu comme un signe de faiblesse de la part d’une des parties« , indique Le Parisien. Malgré ça, le dossier n’est pas enterré et des nouvelles discussions ce jeudi ne sont pas à exclure.

Le Parisien évoque aussi ce qui va attendre le PSG lors du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions ce soir (18 heures). Après cinq éliminations en huitièmes de finale sur les sept dernières années, le club de la capitale aborde cette nouvelle édition de la Champions League avec une ambition mesurée, avance le quotidien francilien. Le tirage au sort de la phase de poules « donnera une première tendance quant à la difficulté du programme qui attendra les hommes de Luis Enrique pour leur entrée en matière. » Depuis son rachat par QSI, le PSG a toujours passé les poules, rappelle Le Parisien. Lors de ce tirage, le PSG pourrait tomber sur des clubs comme le Real Madrid, l’Inter, Arsenal, Manchester United, l’Atlético de Madrid (pot 2), Newcastle (pot 4) ou bien encore l’AC Milan (pot 3). « À l’inverse, les partenaires de Kylian Mbappé pourraient tout aussi bien hériter d’une poule moins relevée avec le FC Porto, Salzbourg et l’Union Berlin. »

Meilleur tirage pour le PSG selon Le Parisien : Leipzig , FC Copenhague , Royal Antwerp

selon Le Parisien : , , Pire tirage pour le PSG selon Le Parisien : Real Madrid, AC Milan, Newcastle

Le Parisien et l’Equipe évoque également la liste de Didier Deschamps, qui sera annoncée à 14 heures. Outre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez devrait être sélectionné. Le défenseur du PSG devrait faire son retour avec l’équipe de France neuf mois après sa rupture des ligaments croisés du genou droit contre l’Australie lors de la Coupe du monde.