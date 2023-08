[MAJ] Bradley Barcola va signer au PSG pour cinq ans

Avant la fin du mercato, le PSG aimerait recruter Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Pour ce dernier, le club de la capitale toucherait au but.

Même s’il s’est déjà bien renforcé cet été, le PSG compte encore s’offrir deux joueurs, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Pour ce dernier, le PSG a formulé une offre à Lyon ces dernières heures. Cette dernière était supérieure à 40 millions d’euros. Le club de la capitale attendait la réponse de Lyon, lui qui a déjà trouvé un accord avec le joueur pour son futur contrat. Même s’il n’était pas vendeur, sa situation financière aurait fait changer d’avis l’OL qui accepterait finalement de lâcher son jeune ailier.

Il pourrait être à Paris demain

Ce mercredi soir, RMC Sport indique que le PSG et Lyon ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Bradley Barcola. Cette transaction devrait rapporter plus de 40 millions d’euros à l’OL. La somme exacte n’a pas filtré, explique Fabrice Hawkins. Il reste encore quelques détails à régler, mais toutes les parties seraient confiantes, assure le média sportif. Si tout se passe bien, Bradley Barcola pourrait être à Paris demain. Un dossier qui s’est accéléré ces dernières heures, alors que John Textor, le président des Lyonnais, avait expliqué n’avoir pas reçu d’offre. Il avait également expliqué que Bradley Barcola ne lui avait pas demandé de partir.

Barcola a informé Laurent Blanc de son départ

De son côté, Fabrizio Romano explique que l’offre du PSG de 45 millions d’euros plus 10% à la revente a accéléré les négociations. Il ne resterait plus que les détails à régler. Bradley Barcola devrait se rendre à Paris demain avant la programmation d’une visite médicale. L’Equipe indique que le PSG a envoyé une première offre officielle à Lyon pour Bradley Barcola à hauteur de 45 millions d’euros hors pourcentage à la revente. « Une offre qui pourrait convaincre John Textor de lâcher son jeune attaquant même s’il ne l’avait pas encore accepté mercredi soir, dans l’espoir de la voir encore augmenter. » Après de nouvelles discussions entre les deux parties, le propriétaire lyonnais aurait donc fini par donner un prix de vente à Paris, explique le quotidien sportif. À la demande de ses agents, Barcola a d’ailleurs annoncé à Laurent Blanc, son entraîneur, mercredi matin, que le deal était bouclé et qu’il allait partir. « Les dirigeants parisiens, de leur côté, étaient très confiants quant à leurs capacités pour finaliser le transfert. Ils craignaient cependant que les affaires entre John Textor et Jean-Michel Aulas ne viennent compliquer les négociations. Le timing étant serré, cette affaire peut-elle remettre en question une arrivée de Barcola à Paris se demande le quotidien sportif. « Aucune source ne voulait aller jusque-là mercredi soir, mais elles nous ont invités tout de même à la prudence tellement le cataclysme est immense à l’OL à la suite de nos révélations », conclut l’Equipe.

[MAJ 21h35] Selon les informations de Fabrizio Romano, Bradley Barcola au PSG, c’est fait. Lyon a accepté l’offre du PSG. Cette dernière s’élève à 45 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. Le joueur doit rejoindre Paris ce mercredi soir avant de passer sa visite médicale demain. Le journaliste spécialiste du mercato explique que le Lyonnais était une piste de Luis Campos depuis le mois de juin.