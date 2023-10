Revue de Presse PSG : Kolo Muani, compo probable, Ginola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 3 octobre 2023. Randal Kolo Muani qui doit s’adapter à sa nouvelle équipe, la composition probable du PSG contre Newcastle, un match particulier pour David Ginola.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque Randal Kolo Muani. « C’est une période de sa carrière qu’il attendait impatiemment. Devenir le numéro neuf d’un grand club européen a toujours été perçu comme une étape logique dans sa progression par Randal Kolo Muani. Malgré une formation comme ailier et des débuts en professionnel sur les côtés, le Français a très vite pris goût pour le but dans une position plus axiale. » Le quotidien sportif explique que l’ancien nantais a été recruté par le PSG pour évoluer dans l’axe. « Ce qui implique de nouveaux défis à relever et de premiers débats sur son utilisation, liés à des prestations plus abouties jusqu’ici dans une position excentrée. » Face à des adversaires qui le connaissent beaucoup mieux que lors de son passage à Fancfort, et qui jouent très souvent bas, l’attaquant doit s’adapter. L’Equipe rappelle que Randal Kolo Muani a besoin d’espace pour s’exprimer sur le terrain. « Mais aussi de temps. Il est souvent comparé à un diesel par ceux qui le côtoient. » Le quotidien sportif explique qu’au PSG, on se montre pour le moment satisfait des débuts de l’attaquant. Luis Enrique souhaite laisser le temps au numéro 23 parisien pour s’habituer à ses coéquipiers et à son nouvel environnement. Depuis le début de la saison, le PSG joue en 4-3-3 et lors des deux derniers matches en 3-3-4. Selon l’Equipe, le coach espagnol ne s’interdit pas de changer de système dans les prochaines semaines. À l’entraînement, « les Parisiens ont travaillé par moments en 4-2-3-1 avec un Ousmane Dembélé en soutien de Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé à gauche et Randal Kolo Muani à droite. Au poste où il a été le plus performant pour le moment« , conclut le quotidien sportif.

L’Equipe propose une équipe probable pour le PSG contre Newcastle demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1). Cette dernière devrait ressembler aux autres onze depuis le début de saison. La seule incertitude se situe au poste d’attaquant. Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sont en balance pour le poste.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (C), Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos ou Kolo Muani, Mbappé

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque aussi l’équipe que devrait aligner Luis Enrique demain soir pour ce Newcastle / PSG. L’entraîneur espagnol, si l’on excepte ses blessés et ses non-inscrits dans la compétition comme Cher N’Dour, Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa, peut compter sur un groupe au complet. Absent à Clermont en raison de douleurs au dos, Keylor Navas s’est entraîné normalement hier et figure dans le groupe de 21 joueurs convoqués par l’ancien sélectionneur de l’Espagne pour défier les Magpies. Après avoir fait souffler quelques joueurs ce week-end, il devrait revenir à son 4-3-3 avec les retours de Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte. La seule incertitude qui plane sur ce onze est le poste d’attaquant. Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sont en concurrence pour prendre le dernier spot de l’équipe de Luis Enrique. Titulaire lors des deux derniers matches du PSG, Bradley Barcola devrait retrouver le banc. Le quotidien francilien indique que les Parisiens doivent décoller ce matin pour rejoindre l’Angleterre. Demain soir, ils seront soutenus par 2105 supporters qui feront le déplacement à Saint-James Park.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap), skriniar, Hernandez – Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, Kolo Munai (ou Ramos), Mbappé.

