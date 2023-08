Revue de Presse PSG : Kolo Muani, Ekitike, Henry-Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 22 août 2023. L’association Thierry Henry et Kylian Mbappé pour les J0 2024, West Ham va faire une proposition pour Hugo Ekitike, le PSG accélère pour Randal Kolo Muani…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la nomination de Thierry Henry à la tête de l’équipe de France Espoirs. L’ancien international français a été officialisé ce lundi et aura pour objectif de faire briller les Bleuets lors des Jeux Olympiques 2024 de Paris dans moins d’un an. Pour cette compétition, le nom de Kylian Mbappé revient avec insistance depuis plusieurs années. L’attaquant du PSG a toujours exprimé son désir de participer à ce tournoi. Le règlement autorise à convoquer trois joueurs hors de la limite d’âge et le numéro 7 du PSG pourrait en faire partie. « Kylian Mbappé, qui aura 25 ans, a par exemple plusieurs fois affirmé qu’il aimerait énormément participer à cet évènement planétaire », rappelle L’E. Mais avant cela, Thierry Henry devra donner sa première liste le 31 août prochain pour entamer les qualifications à l’Euro 2025 (match amical face au Danemark le 7 septembre puis déplacement en Slovénie le 11). S’il pourra s’appuyer sur quelques cadres de l’effectif, d’autres joueurs plus jeunes pourraient être convoqués à l’avenir. « Difficile d’imaginer que le prodige Warren Zaïre-Emery, un 2006 titulaire au PSG, n’ait pas tapé dans l’oeil d’Henry. »

Le quotidien sportif rapporte aussi que West Ham s’intéresse à Hugo Ekitike. Alors que le PSG a récemment proposé au joueur et à son entourage de rejoindre l’Eintracht Francfort dans le cadre des négociations pour Randal Kolo Muani, c’est finalement les Hammers qui se sont manifestés dernièrement. « Le club londonien doit concrétiser ses discussions avec la direction parisienne en proposant dans les prochains jours un prêt pour l’attaquant français avec une option d’achat très facilement atteignable autour de 35M€ », soit la somme dépensée par les Rouge & Bleu pour s’attacher les services de l’ancien Rémois l’été dernier.

De son côté, Le Parisien met en avant le dossier Randal Kolo Muani. Et le PSG a accéléré en formulant une deuxième offre à hauteur de 70M€ hors bonus. Mais cette nouvelle proposition ne devrait toujours pas suffire car l’Eintracht Francfort valorise son joueur à 10, 20 voire 30M€ de plus. « Aux dernières nouvelles, les envies du club allemand ne sont pas de nature à rebuter la direction parisienne, cette dernière ayant décidé d’avancer très fort dans ce dossier. » En interne, le club de la capitale espère pouvoir ficeler ce dossier autour de 80M€. Plusieurs sources pensent que l’approche de la fermeture du mercato obligera Francfort à vendre son joueur pour réinjecter cette somme dans son remplaçant. Le nom d’Hugo Ekitike est avancé. Un premier contact a notamment été établi avec l’ancien Rémois ce lundi mais Francfort devra faire face à la concurrence de West Ham dans ce dossier. Concernant Randal Kolo Muani, il a déjà trouvé un accord contractuel avec le PSG. « Sollicité par ailleurs, l’ancien Nantais a exprimé à plusieurs membres de son entourage qu’il ne veut que le PSG, et rien que le PSG », assure LP. Depuis plus d’un mois, le président Nasser al-Khelaïfi a mis ce dossier tout en haut de la pile mais c’est seulement depuis samedi que cela est devenu plus concret avec la première offre envoyée. « Les négociations sont entrées dans une nouvelle phase, qui se rapproche désormais du dénouement. Plus les jours passent et plus l’éventualité de voir Randal Kolo Muani endosser le maillot du PSG prend de la consistance. » Mais il faudra encore un peu de patience pour boucler ce transfert, conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi le possible tandem Thierry Henry – Kylian Mbappé pour les JO 2024 de Paris. Nommé à la tête des Bleuets ce lundi, l’ancien international français aura une grosse mission à moins d’un an de cet évènement planétaire. « Ce qui est certain, c’est qu’un lien très spécial unit ces personnalités. Sans cesse comparé balle au pied comme dans leur trajectoire de carrière, elles partagent plus qu’un respect mutuel. » Leur complicité s’est déjà affichée publiquement. « Que ce soir en bord de pelouse ou dans un ‘entretien confession’, les sourires et les accolades fusaient ces deux dernières années entre le consultant et la superstar de la Ligue 1. » L’ancien d’Arsenal n’hésitait pas aussi par moment à recadrer le buteur parisien, lorsque celui-ci remettait en question son avenir au PSG en novembre dernier. « Comment cela pourrait se traduire sur les pelouses ? Thierry Henry se sait très attendu sur sa capacité à gérer un vestiaire et à fédérer autour d’un projet qu’il veut ambitieux », conclut LP.