Quelques heures avant le match entre le PSG et Benfica, une rumeur, relayée par de très nombreux médias, faisait écho d’un souhait de Kylian Mbappé de quitter les Rouge & Bleu dès le mois de janvier. La raison ? Les promesses non tenues par ses dirigeants au moment de sa prolongation de contrat en mai dernier. Une rumeur démentie par Luis Campos.

Alors que le PSG jouait un match très important hier soir face au Benfica (1-1), l’avant-match a été pollué par la rumeur selon laquelle Kylian Mbappé voulait quitter le club de la capitale dès le mercato hivernal. Un timing surprenant comme l’a expliqué Christophe Galtier durant ses propos d’après-match. Tous les Parisiens interrogés à l’issue du match nul contre les Portugais ont évidemment été interrogés là-dessus. Cela intervient quelques jours après sa nouvelle sortie sur son positionnement à Paris qui ne lui plaît pas. Présent sur le plateau de CBS, Thierry Henry a recadré le jeune attaquant (23 ans).

« Il y a quelque chose de plus grand que tout : le club«

« Personne n’aime être exposé à ce pour quoi il n’est pas bon. Il n’aime pas, c’est tout. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout : le club. Mais est-ce qu’ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante ? Ou lui ont-ils fait sentir qu’il était plus important que le club ? Je vais parler de ma propre histoire. Je n’aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J’ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l’équipe. […] Je n’ai entendu personne dire : « Oh, quel geste sympa » de jouer à gauche pour d’autres qui avaient moins de matchs internationaux et de buts que moi. Au final, il n’y a qu’une seule règle : si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l’équipe. Et l’équipe gagne ! Si l’équipe perdait, j’aurais compris le débat.«