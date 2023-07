Revue de Presse PSG : Kolo Muani, Gabri Veiga, staff…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 4 juillet 2023. Le PSG relance la piste menant à Randal Kolo Muani. Les dirigeants parisiens ont aussi jeté leur dévolu sur Gabri Veiga, le flou qui entoure le futur staff de Luis Enrique…

Dans son édition du jour, le Parisien fait un point sur le dossier de l’attaquant de pointe recherché par le PSG lors de ce mercato estival. Depuis plusieurs semaines, les noms de Victor Osimhen, Harry Kane, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Si le dossier de ce dernier semblait se refroidir ces derniers temps, elle aurait été relancé ces derniers jours. Selon le quotidien francilien, l’actuel attaquant de l’Eintracht Francfort serait désormais la piste prioritaire pour renforcer le poste d’attaquant de pointe. « Il faut dire que la donne s’est transformée ces derniers jours. » En effet, Harry Kane, autre cible parisienne, aurait une préférence pour le Bayern Munich alors que Naples demande pas moins de 180 millions d’euros pour lâcher Victor Osimhen.

« Surtout, le décor a changé entre le numéro 9 des Bleus et le PSG. Hésitant sur le projet parisien, il y voit désormais plus clair avec la nomination imminente de Luis Enrique au poste d’entraîneur. » Le Parisien indique également que l’ancien nantais pense depuis plusieurs mois à une possible arrivée dans le club de sa ville. « Paris, sous l’impulsion qatarie, n’a pas perdu espoir de réunir les conditions nécessaires à la venue de Kolo Muani du côté du Parc des Princes. » Son profil, ciblé de longue date par Luis Campos, est validé à tous les étages du club assure le quotidien francilien. « Mais le club francilien souhaite s’assurer que Kolo Muani est motivé par un transfert chez le champion de France. » Au sein du club, on ne veut pas revivre le cas Marcus Thuram, qui après une longue réflexion, avait décidé de rejoindre l’Inter Milan. Cet été, les décideurs qatariens veulent absolument donner une identité plus française à l’équipe. Le Parisien conclut en expliquant que Kylian Mbappé « voit d’un bon œil le possible transfert d’un copain, qui a su s’imposer en Allemagne, en A, et qui séduit par sa polyvalence.«

Dans le Parisien du jour, il est aussi question de Gabri Veiga. Le jeune milieu offensif (21 ans) du Celta Vigo, actuellement à l’Euro U21 avec l’Espagne, intéresse le PSG. Le quotidien francilien explique que Luis Campos a craqué pour le joueur, qu’il connaît bien puisqu’il évolue au Celta Vigo, club dans lequel il est également conseiller sportif. Mais dans ce dossier, où le PSG n’est ni en avance ni en retard, le club de la capitale doit faire face à une rude concurrence avec le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Liverpool ou encore Chelsea. Contrairement à ce qui avait pu être avancé, il n’y aurait pas de visite médicale programmée en fin de semaine. Le Parisien indique que « Paris partirait de plus loin pour ce crack auteur de 11 buts et 4 passes décisives en 36 rencontres la saison dernière en Liga. » Le joueur est représenté par Pini Zahavi, agent qui connait bien le PSG, lui qui travaille avec Neymar. Luis Enrique aurait validé cette piste, lui qui l’a déjà préconvoqué plusieurs fois lorsqu’il était sélectionneur de l’Espagne. Sa valeur marchande est estimé à 40 millions d’euros, montant de sa clause libératoire.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque aussi le choix du PSG de relancer la piste Randal Kolo Muani avec les difficultés dans celles menant à Harry Kane et Victor Osimhen. Ce dernier était la piste prioritaire de Luis Campos mais les exigences de Naples qui souhaite récupérer 180 millions d’euros pour l’ancien lillois, ont poussé les dirigeants parisiens à se pencher à d’autres pistes, comme celle menant à Harry Kane. « Mais depuis plusieurs jours, les dirigeants du club de la capitale multiplient les contacts pour tenter d’attirer Randal Kolo Muani. Alors que les décideurs parisiens avaient, depuis plusieurs mois, fait part de leur intérêt potentiel pour l’attaquant de l’Eintracht Francfort, ils étaient, jusqu’à récemment, restés relativement en retrait dans ce dossier. Depuis la semaine dernière, ce n’est plus le cas« , explique le quotidien sportif. C’est Nasser al-Khelaïfi, estimant la piste Osimhen bloquée, qui a relancé le dossier de l’international français. « Avec l’objectif, pour le président du PSG, lancé dans son projet de « francisation » de l’effectif, de sonder le buteur sur ses réelles intentions dans les prochaines semaines. » Même s’il ne l’a pas dit officiellement, l’attaquant souhaite quitter Francfort cet été afin de « poursuivre sa progression dans un cadre où il peut jouer de grands matches de Ligue des Champions. »

Neymar avec le potentiel futur maillot Third du PSG (visuel réalisé selon les dernières rumeurs) ⚫️⚪️ Vous approuvez ?! 🗣️ 🎨 @brfootball pic.twitter.com/710FspTYfl — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 3, 2023

Ces dernières semaines, Le Bayern Munich, Chelsea ou Manchester United étaient annoncés comme possible destination pour l’ancien nantais. Même s’il apprécie la Premier League, il se montrait à l’écoute du projet du PSG. S’il parvient à s’entendre avec Randal Kolo Muani, le club de la capitale sait que l’opération coûtera beaucoup moins cher que Victor Osimhen. Les demandes de Francfort se situeraient autour de 70 millions d’euros(hors bonus), indique l’Equipe. Même s’il aimerait le conserver, Francfort lui cherche tout de même un remplaçant avec des contacts initiés avec Montpellier pour Elye Wahi.

L’Equipe évoque aussi les zones d’ombre qui entourent le staff de Luis Enrique, qui devrait être intronisé entraîneur du PSG d’ici jeudi. Il devrait arriver avec trois ou quatre adjoints. « Aitor Unzué, ex-analyste en chef de la sélection espagnole, ou Joaquin Valdés, qui en était le psychologue. Son préparateur physique, Rafel Pol, pourrait également être du voyage. » Mais ces arrivées pourraient entrer en interaction avec celles des préparateurs physiques du staff précédent, les Espagnols Pedro Gomez et Alberto Piernas, que « Luis Campos avait imposé à Galtier à l’été 2022 et qu’il a visiblement réussi à maintenir en place, un an plus tard. » Le Portugais a aussi obtenu l’accord de Luis Enrique pour qu’Isidro Ramon, l’analyste vidéo, reste. Le quotidien sportif indique également que le conseiller sportif a tenté d’imposer au coach espagnol Joao Sacramento. « Il semble que l’ex-sélectionneur espagnol manifeste une réelle réticence sur ce point. Il aurait obtenu gain de cause : Sacramento ne restera pas dans le staff.«

En ce qui concerne le rôle d’entraîneur des gardiens, « Gianluca Spinelli, qui avait encore deux ans de contrat, ne devrait pas être présent à la reprise, lundi, sur décision de Campos alors qu’Enrique, mis devant le fait accompli, aurait aimé collaborer avec l’Italien« , indique l’Equipe. C’est son adjoint Jean-Luc Aubert qui sera présent à la reprise mais il ne devrait pas être le numéro 1. « Paris risque donc de devoir se mettre en quête d’un nouveau coach des gardiens. » Une ombre plane aussi au-dessus du médical. « La saison dernière, l’ingérence de Campos dans certaines décisions, notamment celle de titulariser Nordi Mukiele contre Marseille (3-0), le 26 février, après une longue absence liée à une blessure aux ischios, n’avait pas été appréciée par le staff médical en général et par Christophe Baudot en particulier. » Six jours plus tard, le latéral droit avait rechuté et avait dû faire l’impasse sur la fin de saison. « La détérioration des relations entre le conseiller sportif et le médecin du club aura-t-elle une incidence sur la suite de leur collaboration ? Au club, certains le redoutent« , conclut l’Equipe.