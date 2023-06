Le PSG en retard dans le dossier Randal Kolo Muani

Le PSG est à la recherche d’un numéro 9 lors de ce mercato estival. Et le club parisien part avec une longueur de retard dans le dossier Randal Kolo Muani.

Avec le départ libre de Lionel Messi et un manque de profondeur de banc dans le secteur offensif, le PSG devra se renforcer. Et le board parisien est notamment à la recherche d’un numéro 9. Si la piste menant à Harry Kane a fait son retour en force ces derniers jours, celle menant à Randal Kolo Muani est toujours d’actualité. Cependant, l’ancien Nantais attise les convoitises après sa belle saison avec l’Eintracht Francfort. Arrivé libre l’été dernier, le natif de Bondy a brillé avec le club allemand : 23 buts et 17 passes décisives en 46 matches. Et après cette saison 2022-2023 de haute volée, les grands clubs européens espèrent attirer l’international français.

Même s’il n’avait pas écarté l’idée de réaliser une nouvelle saison en Bundesliga, « l’attaquant, en privé, ne cache pas sa volonté de découvrir, à court terme, un contexte de très haut niveau. Dans un club capable de gagner la Ligue des champions », rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Dans les prochains jours, le nouveau coach, Dino Toppmöller, va échanger avec son joueur pour tenter de le convaincre de rester une année supplémentaire. Mais plusieurs grands clubs européens sont à la recherche d’un attaquant et aurait coché le nom de Randal Kolo Muani.

Francfort veut 100M€ pour Kolo Muani

En effet, comme le rapporte le quotidien sportif, deux clubs sont passés au chose sérieuse, Manchester United et le Bayern Munich. À la recherche d’un attaquant axial, le club bavarois apprécie le profil polyvalent du joueur de 24 ans et dispose d’une manne financière intéressante pour recruter à ce poste. Les Red Devils auront également l’argent nécessaire pour s’offrir l’ancien Nantais. « Erik ten Hag, l’entraîneur mancunien, mène les discussions avec ses cibles. Mais le rachat de MU pourrait tout faire ralentir au moment de conclure. » Dans la course ces derniers mois, le Real Madrid ne semble plus vouloir faire venir à tout prix l’international français. De son côté, le PSG part avec une longueur de retard. « Il reste encore Chelsea, toujours prompt à se jeter sur des profils très prometteurs. » Encore sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en 2027, l’attaquant de 24 ans pourrait partir à prix d’or. Depuis plusieurs mois, les dirigeants allemands ont fixé le prix de 100M€ pour laisser partir Kolo Muani. « Si l’addition globale peut monter jusqu’à une telle somme, elle devrait comprendre les bonus. On peut imaginer que les négociations se termineront autour d’un montage avec 60 à 70 M€ de fixe plus des bonus pouvant atteindre 30 à 40 M€ », précise L’E.