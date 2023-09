Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 11 septembre 2023. Vers une titularisation de Randal Kolo Muani avec les Bleus, une chance à saisir pour Gonçalo Ramos avec le Portugal, les Parisiennes s’inclinent au Trophée des championnes…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le possible onze de départ de l’équipe de France pour affronter ce mardi l’Allemagne en match amical. Une rencontre qui devrait permettre à Randal Kolo Muani de retrouver une place de titulaire et du temps de jeu. « Le nouveau joueur du Paris-SG est totalement apte et remis de sa petite entorse de la cheville droite. » Il postule donc à une place de titulaire face à la Nationalmannschaft. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait effectuer une rotation d’effectif. Ainsi, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé devraient débuter sur le banc tandis que le capitaine Kylian Mbappé a des chances d’être aligné en attaque aux côtés d’Antoine Griezmann et Kingsley Coman.

Le XI probable de la France : Maignan – Pavard, Saliba, Upamecano, Camavinga – Tchouaméni, Y.Fofana – Coman, Griezmann, Mbappé (c) – Kolo Muani

Le quotidien sportif évoque aussi le match du Portugal face au Luxembourg (lundi à 20h45), comptant pour les Éliminatoires à l’Euro 2024. Et pour cette rencontre, Gonçalo Ramos devrait être titulaire et ainsi profiter de la suspension de Cristiano Ronaldo, déjà rentré en Arabie saoudite. La nouvelle recrue du PSG a des chances de retrouver une place de titulaire, une première pour lui depuis le quart de finale de Coupe du monde face au Maroc. « Une sacrée opportunité pour un attaquant qui a eu tant de choses à digérer en moins d’une année, de cette révélation au monde à ce transfert très onéreux (65M€) cet été de Benfica au PSG. » Ce lundi, il jouera à quelques mètres de sa ville natale d’Olhao et « il aura l’occasion de maintenir une fréquence que même l’immense Ronaldo lui envie : en 7 sélections, Ramos est à 4 buts, soit une réalisation toutes les cinquante-trois minutes », rapporte L’E.

Enfin, il est également question du Trophée des championnes. Et l’Olympique Lyonnais a remporté cette troisième édition face aux Féminines du PSG (2-0). Si cette affiche était prometteuse avec la moitié de l’effectif de l’équipe de France sur la pelouse, la programmation du match le dimanche à 21 heures n’aura pas aidé à ameuter les foules, remarque L’Equipe. Les Parisiennes avaient plutôt bien entamé la rencontre avant que la recrue des Fenottes, Melchie Dumornay, ouvre le score (1-0, 35′). En seconde période, les joueuses de Gérard Prêcheur ont eu l’occasion de recoller au score mais Ramona Bachmann a perdu son duel face à Christiane Endler (54′). Après l’heure de jeu, Eugénie Le Sommer a doublé la mise pour sa formation (2-0, 68′). L’OL remporte donc cette troisième édition du Trophée des championnes. Les deux formations se retrouveront rapidement avec un choc en D1 Arkema dès la 2e journée.

De son côté, Le Parisien indique aussi que Randal Kolo Muani est bien parti pour débuter la rencontre face à l’Allemagne. Avant de s’envoler vers Dortmund ce lundi, l’attaquant de 24 ans a participé à l’entraînement des Bleus dans sa globalité et sans douleur apparente à la cheville. La nouvelle recrue du PSG devrait donc être titulaire en attaque tout comme son coéquipier en club, Kylian Mbappé.