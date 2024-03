Revue de presse PSG : Kylian Mbappé, Keylor Navas…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 12 mars 2024. La gestion du temps de jeu de Kylian Mbappé par Luis Enrique peut-elle durer ? Quelle situation pour Navas ?

Dans son édition du jour, le Parisien évoque la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique. Le meilleur de Kylian Mbappé, on le sait, s’exprime pourtant sur la pelouse et balle au pied, indique le quotidien francilien. « Après avoir donné l’impression de vouloir en profiter chaque seconde lors de ses six premiers mois de compétition, le technicien espagnol a changé son fusil d’épaule mi-février. » Depuis l’annonce de son départ du PSG à l’issue de son contrat, Kylian Mbappé – qui, sauf blessure, avait disputé tous les matchs de Ligue 1 dans leur intégralité – a passé deux fois de plus temps sur le banc (295 minutes) que sur le terrain en championnat (155 minutes), note Le Parisien. « Sur les sept matchs disputés par le PSG, il en a certes débuté plus de la moitié (4) mais n’en a terminé que deux. » Au lendemain du match à Monaco, les deux hommes ont échangé. Cet échange a semble-t-il permis aux deux hommes de crever l’abcès et de repartir du bon pied. « La question est de savoir si ce gentleman agreement résistera à tout, à commencer par le manque du buteur addict. S’ils ont levé les doutes quant à un éventuel malaise en se tombant dans les bras à l’issue de la qualification à San Sebastián, difficile de croire que cette posologie minimale suffira à satisfaire celui qui, depuis ses débuts à Monaco, se dope à la compétition. » Avec le nouveau fonctionnement de Luis Enrique, le numéro 7 du PSG devrait être titulaire contre Nice demain. Mais le sera-t-il quatre jours plus tard, à Montpellier en Ligue 1 ? « Puisqu’elle n’a pas encore de réponse, la seule certitude résultant de cette interrogation réside dans le fait qu’une telle utilisation mettrait un sacré coup de frein aux ambitions du joueur de terminer son aventure parisienne en apothéose et sous une pluie de records. » En interne, on sait, bien sûr, la situation inédite pour un joueur de cette dimension, avance le quotidien francilien. « Mais au-delà de servir « à préparer l’avenir sans Kylian », comme ne cesse de le marteler Luis Enrique, on veut aussi croire qu’il se révélerait comme la formule magique si Paris était encore présent sur la scène européenne le 1er juin pour la finale de l’épreuve à Wembley. »

De son côté, l’Equipe fait un focus sur Keylor Navas. Titulaire dans les cages du PSG dimanche contre Reims (2-2), le portier costaricain s’est montré fébrile. Demain, il ne devrait pas être titulaire lors du quart de finale de Coupe de France contre Nice. Comme au tour précédent, c’est Gianluigi Donnarumma qui devrait garder les cages parisiennes contre les Niçois. Alors qu’il avait joué les deux premiers matches de Coupe de France, le Costaricien avait laissé sa place à l’international italien contre Brest. « Un choix cohérent, qui traduit l’importance accordée par le club à la Coupe, compétition dont il est le plus titré et qu’il n’a plus remporté depuis 2021″, avance le quotidien sportif. Ce dernier explique que le choix de faire jouer Keylor Navas dans des matches de Ligue 1 à l’enjeu estimé moindre interpelle. Non pas pour la valeur ou le statut de Navas, mais parce qu’il s’apprête lui aussi à quitter le PSG à l’issue de la saison, lui qui arrive en fin de contrat. « Cet hiver, la question d’un transfert s’est posée, avant que l’intéressé ne fasse savoir qu’il déclinerait toute proposition. » Dans le même temps, Arnau Tenas fait banquette, lance l’Equipe. Après avoir joué trois matches en décembre, en raison de l’expulsion de Gianluigi Donnarumma contre Le Havre et les douleurs au dos de Navas, le portier espagnol n’est plus apparu sur le terrain. Le quotidien sportif conclut en expliquant que ces derniers mois, le PSG s’est penché sur plusieurs profils de gardien pour remplacer le Costaricien. « Laissant un certain flou sur la future hiérarchie dans le but. »