Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 6 août 2023. La mise à l’écart de Kylian Mbappé qui va se poursuivre, sans son numéro 7, quel avenir pour l’attaque du PSG ? Marco Verratti qui n’est pas si sur de partir…

Dans son édition du jour, le Parisien fait sa Une sur le dossier Kylian Mbappé. Le quotidien francilien explique que la situation entre le PSG et son attaquant semble de plus en plus irréparable. Comme depuis deux semaines, et malgré le retour de ses coéquipiers de la tournée asiatique, l’international français ne réintégrera pas le groupe et s’entraînera de nouveau avec les indésirables cette semaine. Au sujet du premier match contre Lorient samedi soir, « aucune décision n’a été prise mais que la position du club n’a pas changé« , explique-t-on au sein du club avance Le Parisien. Depuis le 23 juin et une lettre exposant de manière formelle sa volonté de ne pas prolonger son contrat jusqu’en 2025, le dialogue est rompu entre les deux parties indique le quotidien régional. Malgré sa situation actuelle, le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu confie toujours, en privé, sa détermination à aller au bout de son contrat avec Paris. « Au centre d’entraînement, ceux qui le côtoient voient un garçon souriant, professionnel comme à son habitude et sans qui le groupe ne s’entraînerait pas aussi bien. Mais dans l’intimité, cette situation ne le laisse pourtant pas de marbre. » Nasser al-Khelaïfi est prêt à prolonger la mise à l’écart de son attaquant « et l’a confié à différents interlocuteurs ces derniers jours. » Le Parisien se demande jusqu’à quand le président du PSG compte le faire. « À moyen terme, seule une éclaircie pourrait venir d’Espagne et de Madrid. Les dirigeants parisiens restent persuadés qu’il a déjà trouvé un accord avec le club espagnol qui pourrait formuler une offre après le 15 août« , avance le quotidien francilien. Si cette dernière est à la hauteur des attentes du PSG, la situation se débloquera instantanément assure Le Parisien. « Sinon, le feuilleton se poursuivra, au moins jusqu’au 1er septembre.«

Le quotidien francilien évoque aussi les répercussions sur plusieurs aspects du bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé. Malgré la situation ubuesque autour de l’attaquant, ce dernier ne compte pas prolonger son contrat. Du côté de Nasser al-Khelaïfi, on se montre également intraitable. Se sentant trahi, le président parisien refuse de réintégrer son numéro 7. « La situation est dans l’impasse et chaque partie joue très gros dans cette affaire. Sur tous les plans« , avance Le Parisien. Sur le plan de l’image, personne n’en sortira grandi assure le quotidien régional. Pour Bruno Satin, agent de joueurs, l’attaquant perd beaucoup en image. « Il est en train de brouiller sévèrement son image avec ce côté enfant gâté, tout pour ma gueule. Ses atermoiements ont aussi touché son image en Espagne« , indique Bruno Satin. Ce dernier explique aussi que les dirigeants parisiens ont une part de responsabilité dans ce dossier. « Tout cela est la conséquence d’erreurs de management . Le PSG a tout concédé à Mbappé, qui aurait sans doute mieux fait de partir libre l’année dernière s’il voulait aller au Real Madrid. Et maintenant, c’est difficile pour tout le monde de réparer cette erreur. » Sur le plan sportif, c’est le joueur qui a le plus à y laisser. « À un an de l’Euro et des Jeux Olympiques, avec des objectifs individuels et à un âge où il vit sans doute certaines des meilleures années de sa carrière, son conflit avec le PSG vaut-il le sacrifice d’une saison« , se demande Le Parisien. Enfin, il y a l’aspect économique. Jusqu’ici, l’argent – entre les primes de fidélité et celles à la signature – a joué un rôle central dans le récit indique la parution. « Côté joueur, on entend bien tirer le plus possible de cette opération entre les primes de fidélité et celle à la signature espérée avec le Real. Du côté parisien, on assure également que les montagnes d’argent amassées dans le but de conserver l’été dernier n’ont été garanties qu’avec l’espoir d’une grosse vente, sans quoi l’équilibre économique du club serait en péril. Un discours de façade ? » s’interroge Le Parisien. Pour Bruno Satin, « ce serait dommage de se priver des services de Kylian et de l’argent que cela pourrait générer, mais si l’argent importait vraiment au PSG depuis toutes ces années, ça se saurait. »

Le Parisien se demande aussi quel sera l’avenir de l’attaque du PSG sans Kylian Mbappé. En ce qui concerne la défense, elle semble complète avec les arrivées de Lucas Hernandez et Milan Skriniar, même si la possibilité de recruter une doublure à Nuno Mendes est étudiée. Le milieu dégage moins de certitudes avance le quotidien francilien. « Les signatures de Manuel Ugarte (22 ans) et de Cher Ndour (19 ans) viennent combler un déficit physique observé la saison passée. Warren Zaïre-Emery n’a pas fini de surprendre, alors que le transfert de Marco Verratti en Arabie saoudite reste une hypothèse plausible. » Mais ces derniers jours, le PSG a accéléré dans les dossiers concernant l’attaque. Avec la mise à l’écart de Kylian Mbappé, Luis Enrique n’a pu compter que sur Hugo Ekitike comme seul vrai attaquant, et il est peu dire que cette situation a embarrassé le nouvel entraîneur du PSG. Pour Gonçalo Ramos, les discussions entre le PSG et le Benfica se sont accélérés en début de semaine même si cette piste ne fait pas l’unanimité au sein du club. Pourtant, il dispose d’un accord avec Paris, « lui qui pourrait voir le PSG boucler son arrivée sous forme de prêt avec option d’achat de 80 millions d’euros, le montant de la clause exigée par les Lisboètes. » En ce qui concerne Randal Kolo Muani, lui aussi, n’est pas un choix qui rallie tous les suffrages. C’est le président du PSG qui a lancé cette piste, comme celle menant à Ousmane Dembélé. Luis Campos n’a pas forcément validé cette piste mais il participe tout de même aux discussions, qui avancent bien selon les informations du quotidien francilien. Pour l’heure, l’ancien nantais n’a pas d’accord avec le PSG, « qui n’a pas (encore) entamé de discussions avec l’Eintracht Francfort. » Le joueur est ouvert à l’idée d’une départ et l’a fait savoir à sa direction. Enfin, le PSG n’a pas lâché la piste menant à Bradley Barcola. Même si Lyon a fermé la porte, sa situation financière « pourrait le pousser à être moins intransigeant dans les semaines à venir. » Il fait l’unanimité à Paris mais aussi dans de nombreux autres clubs comme le FC Barcelone, Manchester City et le Borussia Dortmund, conclut Le Parisien.

De son côté, l’Equipe évoque le dossier Marco Verratti. Le milieu de terrain du PSG est ciblé en Arabie saoudite. S’il était intéressé par une arrivée dans le pays du Golfe, son départ ne serait pas encore acté. « Courtisé par deux clubs saoudiens, Al-Hilal et Al-Ahly, objet d’une offre de trente millions d’euros du premier », il sera bien à l’entraînement du PSG lundi indique le quotidien sportif. Et il ne faut pas exclure qu’il le soit encore le 8 septembre, au lendemain de la clôture du mercato en Arabie saoudite. « D’ici là, Verratti aura-t-il porté à nouveau le maillot du PSG ? Pour l’heure, il a très peu joué.Trente minutes en fin de match contre Al-Nassr (0-0, le 25 juillet), vingt-six contre Osaka (2-3, le 28) et une heure face à Jeonbuk (3-0, le 3 août), sa seule titularisation pendant les matches de préparation. » L’Equipe explique que ce bilan chiffré ne témoigne pas pour autant d’une volonté du club de le pousser vers la sortie. Luis Enrique veut que Marco Verratti retrouve un poids de forme parfait avant d’être en mesure de l’utiliser dans son système en 4-3-3, « dont il est convaincu qu’il serait un élément clé. Parce que le technicien espagnol apprécie le joueur. » Ce dernier que son PSG sera plus fort avec lui que sans lui. « Pour cette raison, le club de la capitale n’entend pas céder l’Italien à n’importe quel prix, comme si la direction voulait montrer à son nouvel entraîneur qu’elle n’était pas sourde à ses désirs. » Il se murmurerait qu’Al-Ahly serait désormais le plus pressant sur ce dossier mais aucune offre convaincante n’a atterri sur les bureaux parisiens, ce qui ne veut pas dire qu’elle n’arrivera jamais, explique L’Equipe. De son côté, l’ancien de Pescara observe la situation. Le contrat astronomique que lui proposerait les clubs saoudiens « serait plutôt de nature à le convaincre de tenter une aventure au Moyen-Orient. Et si le PSG, où il est arrivé en 2012, lui signifie clairement qu’il ne veut plus de lui, il ne devrait pas poser de problème. » Mais avec l’échéance de l’Euro et la proximité avec la prochaine Coupe du Monde, son entourage indique qu’il préfèrerait rester dans un championnat compétitif. Le Petit Hibou est convaincu d’avoir encore à donner au plus haut niveau. Et à Paris, notamment, conclut le quotidien sportif.