Revue de Presse PSG : Kylian Mbappé, match arrêté…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 16 octobre 2023. Kylian Mbappé absent de l’entraînement des Bleus, mais annoncé titulaire contre l’Écosse, la commission de discipline va se pencher sur le match arrêté des Féminines du PSG contre Reims…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le match amical de l’équipe de France demain soir contre l’Écosse. Après le succès contre les Pays-Bas (1-2), grâce à un doublé de Kylian Mbappé, qui a permis à la France de valider son billet pour l’Euro 2024, Didier Deschamps devrait apporter quelques changements à son onze de départ. Même si l’attaquant du PSG ne s’est pas entraîné hier, il devrait bien pouvoir tenir sa place contre les Écossais. Hier, engoncé dans sa doudoune, il a accompagné ses coéquipiers jusqu’à la pelouse, sans la fouler, « avec un sourire pincé, comme pour signifier à la petite assemblée médiatique qu’il n’y avait rien de bien grave. » Après, il a eu le droit à une séance en salle. Il a donc été ménagé. Le quotidien sportif explique que Kylian Mbappé a préféré se reposer pour récupérer, avec l’aval de Didier Deschamps. L’Equipe indique que malgré sa possible titularisation, l’attaquant du PSG ne devrait pas se présenter en conférence de presse d’avant-match. En ce qui concerne les autres Parisiens, Ousmane Dembélé pourrait faire son retour dans le onze après avoir été ménagé contre les Pays-Bas en raison d’une gêne musculaire à la cuisse. Titulaire dans l’axe contre les Néerlandais, Lucas Hernandez serait en concurrence avec son frère pour le poste de latéral gauche contre l’Écosse. Décevant contre les Bataves, Randal Kolo Muani devrait laisser sa place en pointe de l’attaque soit à Olivier Giroud, soit à Marcus Thuram.

Le XI probable de la France selon l’Equipe : Maignan – Clauss, Pavard, Todibo, T. ou L. Hernandez – Griezmann, Camavinga, Y. Fofana – Ous. Dembélé, Giroud (ou M. Thuram), K. Mbappé (cap.).

Le quotidien sportif revient également sur le match de D1 Arkema entre les Féminines du PSG et celles de Reims arrêté en raison de jet de feux d’artifice sur le terrain depuis l’extérieur du stade Léo-Lagrange de Poissy. La commission de discipline de la FFF s’est saisie du dossier et va étudier le sujet jeudi. Cet incident pourrait faire l’objet d’une mise en instruction, indique l’Equipe. « Il s’agira de juger les faits et de tenter de définir les responsabilités des uns et des autres. Ce ne sera pas simple puisque les débordements, même s’ils ont affecté le bon déroulement du match, se sont produits depuis l’extérieur de l’enceinte, où l’implication du club recevant, le PSG, apparaît difficile à démontrer, d’autant que les fauteurs de trouble n’ont, a priori, aucun lien avec le club de la capitale. » Le quotidien sportif indique que les faits se dessinent avec un peu plus de précisions au lendemain de la rencontre. Les auteurs des perturbations seraient trois jeunes mineurs, refoulés à l’entrée du stade « parce qu’ils ont, selon le club, refusé de présenter leurs papiers d’identité permettant de justifier leur âge. » Une source explique que les trois jeunes étaient « habitués à entrer gratuitement dans l’enceinte, ils n’ont pas compris qu’on leur demande de payer 5 euros. En repartant, ils ont laissé entendre qu’ils allaient se venger.« l’Equipe conclut en expliquant que le PSG réfléchit à dédommager les 600 spectateurs présents sous la forme d’une invitation pour un prochain match.

