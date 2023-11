Revue de presse PSG : Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 20 novembre 2023. Kylian Mbappé qui atteint la barre des 300 buts en professionnel à 24 ans, le casse-tête de Luis Enrique avec la blessure de Warren Zaïre-Emery…

Dans son édition du jour, l’Equipe se penche sur Kylian Mbappé et ses 300 buts en carrière. Il a atteint cette barre symbolique à 24 ans et 333 jours, ce que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’avaient pas accompli à cette âge-là. « Dans l’évolution des statistiques du capitaine de l’équipe de France, l‘évolution de son registre est perceptible : il était moins buteur, plus jeune, et c’était en partie seulement parce qu’il évoluait côté droit, en bleu comme à ses débuts au PSG. » Avec la possibilité de tirer les penaltys désormais, le numéro 7 du PSG « est entré dans le champ réduit des attaquants qui marquent ou approchent un but par match en moyenne (124 buts en 130 matches depuis l’été 2021). » Si on se penche uniquement sur l’équipe de France, il avait marqué 17 buts lors de ses 48 premières sélections. Il en est depuis à 29 buts en 26 capes. À titre de comparaison, à l’âge de Mbappé, Lionel Messi avait marqué 274 buts, Cristiano Ronaldo 158 et Neymar 277. « Ces 300 buts, avant 25 ans, incitent à se projeter vers l’avenir du capitaine des Bleus. Car les chiffres vertigineux de CR7 et de Messi invitent, du même élan, à imaginer le joueur que sera Mbappé lorsqu’il aura passé la trentaine. En gros, pour les rejoindre, il devra commencer par jouer aussi longtemps, continuer de trouver son bonheur sur tous les terrains du monde, et probablement se réinventer, aussi, comme ont su le faire Ronaldo et Messi.«

Le Parisien évoque également ces 300 buts de Kylian Mbappé, qui affole toutes les statistiques. Un sujet que l’on vous a relaté hier sur le site.

Le quotidien sportif revient également sur la blessure de Warren Zaïre-Emery, qui devrait l’éloigner des terrains pour la fin de l’année 2023 et le casse-tête que cela va apporter à son entraîneur au PSG, Luis Enrique, lui qui en avait fait un cadre de son onze de départ. L’Equipe explique que durée de son indisponibilité sera affinée dans les prochains jours, le temps de voir sa cheville dégonfler et les résultats des premiers soins. « Dans les prochaines semaines, les sceptiques pourront peut-être se rendre un peu plus compte de l’importance prise par Warren Zaïre-Emery au Paris-Saint-Germain« , lance Loïc Tanzi. En l’absence du titi, l’option d’un milieu à trois semble la plus plausible. Depuis le début de la saison, le néo-international français n’a pas débuté que deux rencontres (Clermont et Strasbourg). « Les deux fois sans lui, l’entraîneur espagnol a utilisé Fabian Ruiz et Vitinha au milieu de terrain, épaulés par Danilo à Clermont (0-0) puis Lee Kang-in contre Strasbourg (3-0) alors que le Portugais était descendu en défense centrale. » Le quotidien sportif estime que, mis à part Manuel Ugarte, aucun joueur de l’effectif n’a la capacité de couvrir autant de terrain que WZE. Dans le système très offensif du PSG, Zaïre-Emery est un rouage essentiel, indique le quotidien sportif. Pour le match contre Monaco, en se fiant à l’état de forme actuel, Fabian Ruiz apparaît comme le remplaçant logique du titi. « L’Espagnol effectue des séances d’entraînement convaincantes qui se sont traduites par des entrées performantes. » Une situation qui a fait dire ces dernières heures à Luis Enrique, en privé, qu’il n’était pas inquiet et qu’il avait de quoi pallier cette absence. L’ancien sélectionneur de l’Espagne pourrait aussi, avec le passage de Danilo en défense centrale sur le long terme, décidé de faire jouer Marquinhos un peu plus haut. « Le capitaine parisien n’est pas vraiment fan de cette position et il n’a pas le même rendement physique que son coéquipier à ce poste-là. Mais le voir comme milieu défensif d’un trio au cœur du jeu n’est peut-être pas si absurde dans la conception du jeu d’Enrique. » L’Equipe conclut en expliquant que cette blessure pourrait permettre aux dirigeants parisiens d’approfondir leur réflexion sur le mercato hivernal. En plus d’un joueur à vocation défensive, Paris pense aussi à se renforcer au milieu de terrain. « Les prochaines semaines sans Zaïre-Emery seront un bon test pour savoir si cette envie est devenue une urgence.«

A voir aussi : Warren Zaïre-Emery out jusqu’en 2024 ?

De son côté, Le Parisien revient également sur la blessure de Warren Zaïre-Emery et sa longue absence des terrains. Le quotidien francilien indique que la durée de son indisponibilité, pour le moment, n’est pas clairement établie. Mais il est certain qu’il manquera au minimum les matches contre Monaco, Newcastle et Le Havre. Sur son compte Instagram, le titi du PSG s’est exprimé pour la première fois depuis sa blessure. « Frustré d’avoir dû quitter le terrain si vite, mais également fier et honoré d’avoir célébré ma première sélection avec un but. Place au travail pour revenir au plus vite. » Hier, il a quitté le rassemblement des Bleus avec une botte de marche orthopédique. Il est retourné à Poissy et va, désormais, commencer son protocole de soins. « À l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’est pas exclu qu’il puisse rejouer en compétition d’ici la fin de l’année même si Paris s’attend à devoir faire sans lui un petit moment. Cela dépendra, surtout, de la manière dont son corps réagit ces prochains jours alors que la cheville a largement gonflé« , avance Le Parisien. En jeune, Warren Zaïre-Emery a plutôt été épargné par les blessures, ce qui devrait faciliter son processus de rétablissement, rassure Benjamin Quarez. Le PSG sera très attentif à la santé de son joueur qui a beaucoup enchaîné entre les matchs en club et la sélection. « On se souvient notamment de Kylian Mbappé qui, après un vilain tacle du Stéphanois Loïc Perrin en finale de Coupe de France, le 24 juillet 2020, avait, lui aussi, souffert d’une grosse entorse. » Le meilleur buteur de l’histoire du PSG avait mis les bouchées doubles pour rejouer une demi-heure, deux semaines et demie après, contre l’Atalanta Bergame. « Un temps de récupération qui avait paru très court, à l’époque, et qui n’avait pas abouti à ses meilleures prestations ensuite. Comme souvent en pareil cas, la prudence est de rigueur« , conclut le quotidien francilien.