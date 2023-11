Auteur d’un triplé avec la France face à Gibraltar, Kylian Mbappé continue à battre des records et affoles toutes les statistiques.

Déjà dans l’histoire du PSG avec le titre de meilleur buteur du club, Kylian Mbappé se rapproche doucement des records en équipe de France. Auteur d’un triplé face à Gibraltar (14-0), l’attaquant du PSG a atteint la barre des 300 buts dans sa carrière (227 avec le PSG, 27 avec l’AS Monaco et 46 avec l’EdF) sur un magnifique lob de 44 mètres. Un total atteint à seulement 24 ans, 10 mois et 28 jours.

Plus précoce que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

L’international français devance ainsi son ex-coéquipier Lionel Messi, qui a atteint ce total de 300 buts en carrière à l’âge de 25 ans, 7 mois et 24 jours, et Cristiano Ronaldo (27 ans et 3 mois). Seul Neymar Jr (24 ans, 8 mois et 1 jour) a fait mieux parmi les joueurs marquants de ce 21e siècle. Mais après la rencontre face à Gibraltar, Kylian Mbappé a relativisé sur ce cap franchi : « Il y a des joueurs qui ont marqué 800 buts, d’autres 850. 300 buts à côté, c’est ridicule. C’est une étape et je veux continuer à être décisif pour mon équipe nationale et mon club. »

En course pour le titre de meilleur buteur de l’année

En équipe de France, l’attaquant du PSG est à 46 buts grâce à son triplé et a dépassé ce samedi soir Antoine Griezmann (44). Il a désormais dans son viseur Thierry Henry (51 buts) et Olivier Giroud (56). « Avec 18 buts en moins d’un an, de France-Australie en ouverture de la Coupe du monde le 22 novembre 2022 à son célèbre lob de samedi, le crack vient d’inscrire quasiment 40 % de son total en équipe de France », rapporte Le Parisien. Autre objectif en tête pour l’attaquant des Rouge & Bleu, le titre de meilleur buteur de l’année 2023. Le numéro 7 parisien totalise 46 buts en 2023 et est en concurrence avec deux serial-buteurs, Harry Kane et Erling Haaland, 48 buts chacun. Depuis son match face à Toulouse (1-1) le 19 août dernier, Kylian Mbappé a inscrit 18 buts en 16 rencontres. « Il s’agit de son meilleur départ statistique mais il enchaîne les sorties enchanteresses avec des trous noirs inhabituels comme à Newcastle et Milan, des matchs très exposés », constate LP. Il lui restera huit matches (Grèce, Monaco, Newcastle, Le Havre, Nantes, Dortmund, Lille et Metz) pour espérer remporter ce titre honorifique.