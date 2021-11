Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 2 novembre 2021. L’incertitude autour de Leo Messi et la présence de Kylian Mbappé pour le match face au RB Leipzig, débat autour de la langue parlée dans le vestiaire, Sergio Ramos toujours au centre des interrogations et le retour d’Ángel Di María en Ligue des champions.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un point sur les états de forme de Leo Messi et Kylian Mbappé. Sorti à la pause face au LOSC (2-1) en raison d’une gêne musculaire, l’Argentin n’a pas participé à l’entraînement collectif ce lundi. Si son forfait n’est pas encore officiellement acté, une décision sera prise aujourd’hui avant le départ en Allemagne, « mais la tendance forte était de ne prendre aucun risque et de ménager la Pulga, qui resterait faire ses soins à Paris. » Pour rappel, le joueur de 34 ans souffre d’une gêne musculaire aux ischio-jambiers mais également d’une douleur à son genou gauche. De son côté, Kylian Mbappé va mieux. Victime d’une infection ORL la semaine passée, le numéro 7 parisien s’est entraîné pour la première fois ce lundi et « son retour dans le groupe pour Leipzig est quasi certain. » Reste à savoir s’il pourra retrouver directement une place de titulaire dans une rencontre à intensité. Pour rappel, Sergio Ramos, Leandro Paredes et Marco Verratti sont absents pour cause de blessure. Après une suspension de trois matches, Ángel Di María effectue son retour.

XI probable du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Gueye, Danilo, Herrera (ou Wijnaldum) – Neymar, Mbappé (ou Icardi), Di María

L’Equipe fait également un débat sur les langues parlées dans le vestiaire du PSG. Si la majorité de l’effectif comprend le français, les joueurs et le staff technique « préfèrent le plus souvent s’exprimer dans d’autres langues, par réflexe et par facilité. » Lors de ses séances, Mauricio Pochettino – hispanophone – communique le plus souvent en espagnol ou anglais tandis que son adjoint, Miguel D’Agostino, et son fil, Sébastiano Pochettino, font office d’interprètes pour les joueurs qui n’ont pas compris. Mais la variété de la langue peut « en externe comme en interne, être considérée comme un obstacle pour les jeunes Parisiens formés au club au moment d’intégrer le groupe pro. » Même si certains joueurs comprennent parfaitement le français comme Ángel Di María, Neymar Jr et Keylor Navas, ils se montrent réticents à l’utiliser. Concernant les francophones (Diallo, Gueye ou encore Mbappé…), ils « font l’effort de s’exprimer en espagnol ou anglais. » Au début de l’ère qatari, le PSG obligeait ses joueurs à prendre des cours de français, mais depuis quelques années ceci est plutôt devenu une proposition.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque une nouvelle fois le dossier Sergio Ramos. Et la question sur son retour à la compétition est toujours au centre des débats, quatre mois après sa signature au PSG. Depuis son arrivée, l’Espagnol « alimente davantage les soupçons d’un avenir contrarié qu’un futur sans ombrage au PSG. » Avec seulement 7 matches disputés toutes compétitions confondues en 2021, l’état de forme de Ramos peut être remis en cause, mais au sein du club « on veut croire que le numéro 4 aura bien la possibilité d’étrenner son nouveau maillot. Et ce, dans un avenir proche. » De plus, une forme d’optimisme « semble aujourd’hui accompagner le cas du joueur », faisant écho à la récente sortie de Leonardo. De son côté, le défenseur de 35 ans vit cette situation pour la première fois de sa carrière et cela montre une dure réalité, « celle d’un corps moins indestructible qu’il ne le pensait », rapporte LP. Ses blessures aux mollets ont freiné son intégration dans le collectif, mais au centre d’entraînement « on loue son professionnalisme. » L’international espagnol et le club croient encore à un possible retour à la compétition en 2021. En effet, « le staff médical du club parisien pourrait enfin donner le feu vert à l’Espagnol pour reprendre l’entraînement collectif dans les prochains jours. » Un premier pas qui sera important pour Sergio Ramos.

Le quotidien francilien se penche sur Ángel Di María, de retour en Ligue des champions après trois matches de suspension. Après un retour tardif suite à la Copa America remportée avec l’Albiceleste, l’Argentin « doit aussi s’habituer à de nouveaux schémas » avec la présence d’Achraf Hakimi. Dans le couloir droit, les deux hommes doivent encore apprendre à se connaître sur le terrain, mais reste à savoir dans quel sytème de jeu ils seront utilisés. Même s’il est heureux de l’arrivée de son compatriote Leo Messi, Ángel Di María sait qu’il sera en tête de liste si un joueur offensif doit être « sacrifié » dans le onze de départ. Mais l’Argentin profitera de l’éventuelle absence de la Pulga ce mercredi pour disputer son premier match de Ligue des champions de la saison, lui qui s’était déjà montré décisif face au RB Leipzig à plusieurs reprises (2 buts et 2 passes décisives).

Enfin, Le Parisien fait également un point sur l’infirmerie du PSG. Incertain avant le match, Leo Messi n’a pas pris part à l’entraînement collectif de ce lundi et ne devrait pas être présent dans le groupe retenu par Mauricio Pochettino pour affronter Leipzig. L’entraîneur parisien « ne souhaite prendre aucun risque avec le joueur de 34 ans. » De son côté, Kylian Mbappé est apte à reprendre la compétition. Sergio Rico a également retrouvé l’entraînement mais n’est pas inscrit dans la liste Ligue des champions tout comme Juan Bernat et Rafinha. Ce mardi, le coach parisien sera présent en conférence de presse à partir de 17h15 en compagnie de Georginio Wijnaldum.