Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en octobre 2020, Nikola Karabatic a parfaitement réussi son retour à la compétition l’été dernier avec une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et alors qu’il arrivait en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’international français a prolongé son contrat jusqu’en 2023. Une grande satisfaction pour le joueur de 37 ans, au club depuis 2015. Après l’annonce de sa prolongation de contrat, le demi-centres des Rouge & Bleu a accordé un entretien à L’Equipe où il revient sur son choix de prolonger l’aventure avec les Rouge & Bleu et ses ambitions. Extraits choisis.

Sa prolongation au PSG

« Déjà, je me sens très bien ici. À Paris, j’ai découvert un club de très haut niveau, très compétitif. Mais pas seulement. J’y ai aussi vécu beaucoup d’aventures humaines avec les joueurs et les membres du staff. C’est aussi un club très familial, qui m’a donné l’envie de m’inscrire dans la durée, au-delà de ma carrière de joueur. Pour moi, il était très important de continuer l’aventure avec le PSG (…) Avec Titi (Thierry Omeyer, aujourd’hui manager général) on s’était mis d’accord avant les Jeux pour faire un point au début de cette saison. Cela ne servait à rien de le faire avant puisque j’étais blessé et on ne savait pas comment j’allais revenir. »

Son âge avancé (37 ans)

« En toute franchise, je ne pensais pas pouvoir tenir jusqu’à cet âge-là. Surtout dans un sport aussi physique. J’ai commencé très tôt. À 18 ans, j’étais en équipe de France. À 19, j’ai remporté la Ligue des champions. Après avoir été un phénomène de précocité, je suis très fier d’avoir pu enchaîner les saisons au plus haut niveau durant autant d’années tout en restant au top. Ce n’est pas un exploit mais une belle réussite. »

Sa motivation à poursuivre sa carrière

« Toujours la même chose : remporter des titres avec le PSG et en équipe nationale, continuer à marquer l’histoire de mon sport et du sport français. Entre le coronavirus et ma blessure, je me suis rendu compte de la chance que j’ai de pouvoir encore vivre de ma passion. C’est un mélange de tout ça. »

Son après-carrière

« Pour l’instant, rien n’est entériné. Avec le PSG, nous avons des discussions, avec une volonté réciproque de continuer l’aventure. Reste à définir sous quelle forme. Une fois ma carrière terminée, j’aimerais aussi m’ouvrir à différents horizons. Ce que j’ai commencé cette année, par exemple, en tant qu’intervenant pour Canal +. Beaucoup de pistes sont ouvertes. Mais l’une des choses dont j’ai le plus horreur, c’est l’incompétence. Donc, il me faudra bien sûr me former. Je n’ai pas envie d’un emploi »fantôme », juste parce que je m’appelle Karabatic. »