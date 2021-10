Kalimuendo : « Paris a été respectueux de ma décision »

Après une première saison convaincante au RC Lens en 2020-2021 (8 buts et 6 passes décisives), Arnaud Kalimuendo vit actuellement un deuxième prêt consécutif (sans option d’achat) chez les Sang et Or. Le joueur de 19 ans enchaîne les titularisations et a notamment inscrit le premier doublé de sa carrière au début du mois face au Stade de Reims (2-0). Et avant le choc face à l’OL ce samedi soir, Arnaud Kalimuendo (sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG) est revenu sur sa décision de quitter le PSG lors du mercato estival, dans un entretien à L’Equipe.

À quel moment a-t-il décidé de quitter le PSG cette saison ?

Kalimuendo : « Après la victoire à Reims (2-0, le 29 août). Sur ce match-là, il y avait quasiment l’intégralité du groupe. Je suis sur le banc et je n’entre pas. Donc je me suis dit qu’il fallait que je parte de Paris pour continuer à jouer et à progresser. »

Un contact jamais rompu avec le RC Lens ?

Kalimuendo : « Je ne parlais pas trop avec les dirigeants, mais avec les joueurs, oui. J’avais gardé plein de contacts et j’avais regardé leurs premiers matches de Championnat. Quand je discutais avec eux, ils m’incitaient à revenir. Ça me confortait dans mon idée de savoir que, pour eux, j’avais toujours ma place ici. Après, Paris a été respectueux de ma décision. Ils ne m’ont mis aucune barrière et permis de réintégrer un club que j’aime sans forcément récupérer tout ce qu’ils auraient voulu. Je leur dois beaucoup. »

Ce qu’il aime à Lens

Kalimuendo : « Ici, je me sens bien. À Paris aussi je me sentais bien, mais ici c’est spécial. Je ne sais pas comment dire. Déjà, j’ai fait ma première vraie saison ici. J’aime le groupe, je me sens à l’aise, j’aime les gens, la mentalité, j’ai plein de potes… À Paris aussi j’en ai plein mais ici les liens sont plus forts. Il y a moins la barrière de la langue aussi. C’est plus francophone, ça aide. Paris, c’est un grand club, plus de langues, plus de diversité. À Paris, il faut parler anglais et espagnol. »

Le prêt sans option d’achat montre-t-il que le PSG compte sur lui à l’avenir ?

Kalimuendo : « Je n’en sais rien. Je ne pense pas à ça. En venant à Lens, je me suis concentré sur ma saison, sur le groupe. Je ne me prends la tête. J’aurai le temps d’y repenser. »

Un jeune peut-il s’imposer à Paris ?

Kalimuendo : « Ce n’est pas impossible mais c’est l’un des meilleurs effectifs au monde. Combien il y en a comme ça ? Chacun a son histoire. Moi je l’écris avec Lens et elle est parfaite. Mais regardez Tanguy (Kouassi), il a réussi à jouer directement avec Paris quand il avait 17 ans. Donc c’est possible. »