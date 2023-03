Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 18 mars 2023. Doha fait de la prolongation de Lionel Messi l’une de ses priorités, le point sur le groupe parisien à J-1 de la réception du Stade Rennais…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’avenir de Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin devra faire un choix sur son futur. Depuis la Coupe du monde, un accord existe entre les deux parties pour prolonger l’aventure ensemble. Mais trois mois plus tard, rien n’a bougé entre Leo Messi et le PSG. Dix jours après l’élimination en Ligue des champions, « les discussions semblent même être au point mort entre les deux parties. » Pourtant, cette sortie de route précoce en Coupe d’Europe n’a pas de lien sur le statut quo entre le club parisien et la Pulga au sujet de son avenir. Si les supporters parisiens doutent de l’intérêt de cette prolongation, les hautes sphères des Rouge & Bleu sont sûres de leur fait. « À Doha, c’est bel et bien avec le septuple Ballon d’Or, que l’on entend repartir au combat la saison prochaine. Reconduire l’Argentin pour au moins une saison supplémentaire est même l’une des priorités fixées à Luis Campos, le conseiller football du PSG, en vue du prochain exercice », rapporte LP.

De son côté, Le père et agent du champion du Monde 2022, Jorge Messi, poursuit les discussions avec Luis Campos. Les deux hommes se sont vus au lendemain de la défaite face au Bayern Munich au Parc des Princes, le 14 février dernier. « Malgré l’ambiance morose, ils se sont répétés leur envie commune de poursuivre l’aventure de concert. » Christophe Galtier, lui aussi, a répété en conférence de presse son désir de poursuivre l’aventure avec l’attaquant de 35 ans, même s’il ne connaît pas les tenants et aboutissants de ce dossier. Et malgré les intérêts de la MLS et de l’Arabie saoudite pour Lionel Messi, aucune proposition concrète n’a été formulée à Jorge Messi. « Officiellement, le père et représentant du joueur ne chercherait d’ailleurs aucun autre point de chute à son fils, celui-ci et sa famille ne se projetant nulle part ailleurs que dans la capitale dans les mois à venir », précise le quotidien francilien.

L’ancien Barcelonais s’est mis en tête de relever plusieurs autres défis avant de prendre sa retraite, comme disputer une autre Copa America avec l’Argentine en 2024. Et rien de mieux que de rester en Europe et dans un club compétitif. Ainsi, le PSG représente le club idéal à ses yeux, d’autant plus que l’Argentin veut soulever une nouvelle Ligue des champions et serait convaincu que « le PSG aurait le profil pour y parvenir, notamment avec Kylian Mbappé, et qu’être sacré avec le club de la capitale écrirait encore un peu plus sa légende. » Mais, c’est la capacité du board parisien à construire une équipe qui pourrait décider de l’avenir du septuple Ballon d’Or. Avec un effectif déséquilibré, le fair-play financier et la politique salariale, « les dirigeants parisiens font face à un véritable casse-tête qui les empêche, pour l’heure, de s’engager sur l’avenir. Et donc de répondre favorablement aux souhaits de sa star argentine », conclut LP.

L’Equipe donne des nouvelles du groupe parisien à J-1 de la réception du Stade Rennais (dimanche à 17h05 sur Canal Plus Sport 360) dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Et pour ce match, Christophe Galtier sera privé à coup sûr de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi et Neymar Jr. Et trois noms pourraient s’ajouter à cette liste : Marquinhos, Sergio Ramos et Carlos Soler. Ce vendredi, le capitaine du PSG s’est entraîné à l’écart tandis que le défenseur espagnol a été ménagé pour une gêne au mollet droit. De son côté, Carlos Soler est resté en salle en raison d’une gêne musculaire, rappelle L’E. Rayon bonne nouvelle, Lionel Messi a retrouvé normalement ses coéquipiers ce vendredi après une journée en salle mercredi. « L’Argentin avait écourté l’entraînement mardi – après en avoir parlé avec Galtier, selon un proche – car il avait ressenti une douleur à un adducteur lors d’un des derniers exercices, avant de quitter le Camp des Loges », rapporte le quotidien sportif.