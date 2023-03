Après la nouvelle élimination du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions, l’avenir de Lionel Messi sera l’un des dossiers chauds à gérer dans les semaines à venir. Et en cas de non-prolongation chez les Rouge & Bleu, la MLS et l’Inter Miami sont prêts à sauter sur l’occasion.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi devra bientôt mettre les choses au clair au sujet de son futur. Si le PSG est favorable à une prolongation de son numéro 30, les discussions sont toujours en cours entre les différentes parties. Mais reste à savoir si l’élimination précoce en Ligue des champions rebattra les cartes dans ce dossier. Et le club parisien doit aussi faire face à la concurrence du club de MLS, l’Inter Miami. Avant même son arrivée au PSG à l’été 2021, la Pulga a souvent été associée à la franchise appartenant à David Beckham. « Conscients que l’arrivée de Messi changerait pour toujours le visage de la MLS, le club floridien et la ligue de soccer emploient tous les moyens possibles pour convaincre l’Argentin », rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

La MLS veut poursuivre son développement en vue de la Coupe du monde 2026

Après avoir trouvé un nouveau partenariat avec Apple, qui a déboursé 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros) pour diffuser les matches de championnat sur les 10 prochaines années, la MLS veut continuer à se développer en vue de la Coupe du monde 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ainsi, le recrutement de Lionel Messi peut avoir son importance pour la visibilité du championnat américain, d’autant plus que l’Argentin apprécie la Floride, où il possède notamment un appartement. « Il est clairement devenu la priorité numéro un de Jorge Mas, le propriétaire principal de l’Inter Miami. Les premières discussions remontent à juin 2021. avant que Messi ne signe au PSG. Les échanges ont repris depuis, Jorge Mas a notamment passé beaucoup de temps avec l’entourage de Messi pendant la Coupe du monde au Qatar en décembre », explique Jérôme Meary, agent de joueurs entre l’Europe et la MLS, auprès du quotidien sportif.

Proposer le même chemin que David Beckham ?

Malgré un plafond salarial, il existe une règle qui permet à chaque équipe de dépasser le seuil autorisé pour trois joueurs, comme c’est le cas actuellement avec Lorenzo Insigne (Toronto FC), qui est le joueur le mieux payé de la MLS avec 14M$ (soit 13M€). Mais le commissionner de la MLS, Don Garber, avait récemment expliqué qu’il faudra se montrer flexible sur le plan financier pour attirer une star planétaire. « Si nous voulons convaincre Messi et sa famille, il faudra se montrer flexible et créatif sur le plan financier. » Et pour cela, le championnat outre-Atlantique pourrait se montrer créatif, comme lors de l’arrivée de David Beckham en 2007. L’ex-international anglais touchait « 32,5 millions de dollars de salaire sur cinq ans mais avait eu l’opportunité de créer sa propre franchise pour seulement 25 millions (23,4 millions d’euros). » Une idée semblable pourrait être proposée au septuple Ballon d’Or. Et d’après les dernières informations de The Athletic, la MLS pourrait aller plus loin dans cette idée « en proposant un ‘package’ incluant de l’immobilier autour du nouveau stade du club, qui doit voir le jour en 2025 à Miami. » Une arrivée du champion du Monde 2022 permettrait également aux différentes marques locales de se développer davantage. Plusieurs arguments qui pourraient pousser Lionel Messi à quitter définitivement l’Europe pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.