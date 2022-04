Le PSG se dirige tout droit vers un dixième titre de champion de France de son histoire après sa large victoire contre le FC Lorient et le fait de compter 12 points d’avance en tête de la Ligue 1 à 8 journées de la fin. Malheureusement, le club de la capitale s’est fait sortir en Coupe de France et en Ligue des Champions. En Coupe d’Europe, les Rouge & Bleu ont complètement sombré en 17 minutes en encaissant un triplé de Karim Benzema. L’international français a été longuement interrogé par L’Équipe et est revenu sur cette rencontre un peu folle.

Le discours à la mi-temps du match contre le Real Madrid

« Tu peux demander à mes coéquipiers qui étaient là dans le vestiaire. 1-0 pour Paris, ça ne changeait rien pour nous, on savait qu’on devait marquer deux buts dans tous les cas. À la mi-temps, j’ai pris la parole et j’ai dit à tout le monde : « Les gars on est bien. On a pris un but mais en essayant d’attaquer. C’est normal, on doit attaquer. Il faut juste faire attention aux contres. Tranquille. » Je ne sais pas comment les gens voient le foot, mais ce n’est pas parce que tu as la possession que tu domines. Le PSG n’a pas une possession qui va vers l’avant pour dominer. Ils ont plutôt une possession pour calmer le rythme quand ils se font dominer. Ils le font très bien, ils cachent le ballon et essayent de placer des contres.«

Savoir comment renverser le PSG ?

« Quand tu les presses, que tu leur mets de la densité, que tu ne les laisses pas sortir, c’est bon. Leur stratégie, c’est Verratti, il fait tout le jeu. Si tu le presses bien, ils passent à une autre stratégie et ce n’est pas pareil. Paredes à côté de lui ne sera plus le même. Marquinhos et Kimpembe qui veulent jouer sur Verratti ne seront plus les mêmes non plus. Donc le secret contre le PSG, c’est de les presser. Les matches qu’ils ont perdus en Ligue 1, ce sont ceux où ils se sont fait presser dans tous les sens. Et puis quand on a marqué, ils se sont dit qu’ils avaient perdu le match, alors qu’il n’y avait que 1-1… Ça leur arrive souvent ça, ils lâchent mentalement. »

La conversation avec Mbappé avant le début de la rencontre ?

« Tranquille ! Rien de spécial, des banalités, je chambrais, je lui souhaitais bon match. Personnellement, je n’avais pas de pression particulière sur cette rencontre. Je voulais juste faire gagner mon équipe, parce que j’étais déçu du match aller. Au Parc, j’étais arrivé très juste (à cause d’une blessure aux ischio-jambiers), ça faisait un mois que je n’avais pas joué. Et on avait été mauvais, on s’était fait dominer tout le match, on n’avait même pas attaqué… Là, je savais que ça allait être autre chose. »

Un favori en Ligue des Champions ?

« Il n’y a pas de favori. Regardez PSG-Real : on était favoris à l’aller, peut-être. Et au retour, le PSG était devenu ultra-favori. Donc ça ne veut rien dire. Chelsea est une très bonne équipe, on ira là-bas pour chercher un bon résultat. »

Sa relation avec Mbappé :

« Avec Mbappé, on s’entend bien car on sait ce que l’autre va faire. Par exemple, on aime tous les deux aller à gauche mais on n’y sera jamais tous les deux en même temps : l’autre viendra à l’intérieur, ou prendra la profondeur… Si j’ai envie qu’on joue ensemble ? Oui, je le dis souvent. J’aime jouer avec lui en sélection et j’aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu’on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple ! »