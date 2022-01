Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 8 janvier 2022. Le bilan de Mauricio Pochettino après un an sur le banc parisien, Messi très incertain pour le match à Lyon, quels éléments de l’effectif vont profiter de l’absence des joueurs partis à la CAN et le possible retour à la compétition de Kheira Hamraoui et Aminata Diallo.

Dans son édition du jour, Le Parisien se demande quel changement peut apporter Mauricio Pochettino au PSG. Un an après son arrivée, le coach argentin « laisse percer une déception, née de la perte du titre de champion de France en 2021 et d’un jeu souvent erratique. » Si le doublé Coupe-Championnat sera exigé, l’objectif de la Ligue des champions permettra d’avoir une meilleure analyse de son travail chez les Rouge & Bleu. Mais depuis un an, l’Argentin a eu l’occasion d’agacer à plusieurs reprises ses dirigeants mais également certaines stars, d’après LP. Son jeu peu attractif et les rumeurs sur des possibles départs au Real Madrid ou à Manchester United lui sont notamment reprochés. À Doha, il se dit que le propriétaire du club est très déçu de l’apport de Mauricio Pochettino. De plus, « sa méfiance personnelle envers Leonardo ajoute une obscurité que n’a pas levée l’arrivée de Leo Messi, pas très fan de son compatriote en privé », rajoute le journal. Mais, l’ancien capitaine parisien peut s’appuyer sur Kylian Mbappé et construire l’équipe autour de lui. De plus, un changement de sytème pourrait apporter un nouveau souffle à son effectif comme le passage à une défense à trois. Enfin, Mauricio Pochettino devra également trouver la bonne alchimie entre ses trois attaquants phares : Neymar, Mbappé, Messi.

Le quotidien francilien donne des nouvelles de l’état de forme de Leo Messi, à la veille du match face à l’OL en Ligue 1 (dimanche à 20h45 sur Prime Video). Même si le forfait de la Pulga n’est pas encore acté, ses chances de le voir participer à ce match au Groupama Stadium s’amenuisent. En effet, l’Argentin n’a toujours pas participé à l’entraînement collectif ce vendredi. Le club souhaite prendre des précautions avec un joueur qui avait eu des symptômes pendant sa période Covid-19. « Dans ce cas, le protocole imposé par la Ligue après l’isolement est très clair et stipule notamment une reprise de l’entraînement de façon progressive avec également un bilan cardiaque. »

De son côté, L’Equipe fait un point sur les joueurs qui peuvent profiter des départs d’Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo à la CAN. Si l’absence du défenseur central est moins préjudiciable en raison de son statut de remplaçant, dans le couloir droit de la défense, deux joueurs peuvent profiter de l’absence d’Achraf Hakimi. Lors des rares absences du Marocain cette saison, le staff du PSG a privilégié la solution Thilo Kehrer. L’Allemand dépanne souvent à ce poste. De son côté, Colin Dagba a très peu joué cette saison (4 matches). Malgré une blessure à la cheville qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, le joueur de 23 ans « n’apparaît pas comme une alternative prioritaire aux yeux du staff. » Autre solution à ce poste, l’inexpérimenté Nathan Bitumazala. Concernant Idrissa Gueye, il est l’un des piliers du milieu de terrain version Pochettino. En effet, le Sénégalais est le milieu le plus utilisé en L1 et C1. Le coach parisien a de la réserve à ce poste avec Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira et Ander Herrera. Mais Dina Ebimbe est celui qui se rapprocherait un peu plus du style d’Idrissa Gueye. Le Titi « a su gagner la confiance du staff qui l’a utilisé à 11 reprises. Par sa puissance et son abattage, il peut compenser les quelques semaines sans l’ex-d’Everton. »

Le quotidien sportif évoque également le cas de Leo Messi. Après avoir été testé positif pendant les fêtes de fin d’année, l’Argentin a fait son retour à Paris ce mercredi. Mais, il ne s’est toujours pas entraîné avec le groupe et « sa présence à Lyon, demain, apparaît compromise. » Il pourrait ainsi ne pas figurer dans le groupe retenu par Mauricio Pochettino, « même si la décision n’est pas encore actée. » Après avoir développé certains symptômes lors de sa période Covid, le natif de Rosario n’a pas pu suivre à la lettre son programme individuel pendant les vacances. Et avec les semaines intenses qui arrivent, le staff parisien ne souhaite pas prendre de risque avec son numéro 30. Si l’absence de Messi se confirme, il s’ajoutera à la longue liste des absents : Donnarumma, Rico, Kurzawa, Danilo, Draxler, Di Maria (Covid-19), Neymar (blessé), Hakimi, Diallo et Gueye (CAN). « De nouveaux tests PCR seront effectués ce matin et le staff redoute qu’il révèle d’autres cas positifs. » Concernant Juan Bernat et Sergio Ramos, ils pourraient effectuer leur retour dans le groupe parisien.

XI probable du PSG (4-2-3-1) : Navas – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Paredes, Verratti – Herrera, Wijnaldum, Mbappé – Icardi.

Enfin, L’Equipe rappelle que Kheira Hamraoui et Aminata Diallo pourraient retrouver la compétition avec les Féminines du PSG ce week-end en Coupe de France contre Dijon. En effet, Didier Ollé-Nicolle a rappelé que ses deux milieux de terrain « étaient opérationnelles. » Depuis l’agression de Kheira Hamraoui et la mise en garde à vue d’Aminata Diallo début novembre, les deux Parisiennes n’ont pas participé à un seul match. « Les deux joueuses, qui avaient reprise l’entraînement le 7 décembre, n’ont pas été alignées avant la trêve parce qu’elles ‘avaient besoin de se remettre dedans’, selon l’entraîneur. »