Revue de Presse PSG : Leipzig, Mbappé, Messi, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 20 octobre 2021. La victoire du PSG face au RB Leipzig (2-1) en Ligue des champions, le grand match de Kylian Mbappé, le premier doublé de Leo Messi, les notes des Parisiens et l’accueil du Parc des Princes pour Ronaldinho.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque cette victoire parisienne face au club allemand. En difficulté tout le long du match, le PSG a été « sauvé par ses artistes », car pour le reste « ses difficultés à contrôler la rencontre et son manque de cohérence collective diffusent le sentiment que tout cela ne tient qu’à un fil, pour l’instant. » Malgré un début de saison compliqué, le RBL « reste une équipe joueuse » mais a « manqué de justesse un peu trop souvent. » Et avec le type de buts marqués par les Rouge & Bleu ce mardi, le quotidien se demande si cela « dessine les contours d’une équipe de transition, ce qui peut surprendre, vu le profil de son effectif. »

Le quotidien sportif fait un focus sur le travail de Mauricio Pochettino. Malgré une préparation estivale, « le résultat se fait attendre et il n’y a pas aujourd’hui dans le jeu parisien une idée forte collective. » Certains résultats s’arrachent grâce à une grande qualité mentale et les talents individuels. Et hier face au RB Leipzig, la bonne entrée de Danilo Pereira en défense centrale a permis de passer en 3-5-2 avec des latéraux offensifs. Si Nuno Mendes s’est montré brouillon, Achraf Hakimi a profité de ce changement de système pour être à l’origine du but égalisateur puis du pénalty provoqué en fin de match et manqué par Kylian Mbappé. Ainsi, ce système permettrait de « valoriser les qualités des deux pistons et surtout masquer un peu leurs défauts dans les duels. »

L’Equipe revient également sur les deux hommes forts du PSG : Leo Messi et Kylian Mbappé. Si l’Argentin n’a pas réalisé une grande prestation dans le jeu, « il a sorti le PSG d’un mauvais pas » avec son doublé. S’il a tenté à quelques reprises des séries de dribbles, La Pulga a également cherché « à combiner avec Verratti pour être trouvé entre le milieu et la défense de Leipzig. Les deux hommes ont été leurs partenaires privilégiés respectifs (13 passes de l’Argentin à l’Italien, 18 dans l’autre sens). » De son côté, Kylian Mbappé est impliqué dans les trois réalisations : un but, une passe presque décisive (le ballon a touché le poteau avant le but de Messi) et un pénalty provoqué. Grâce à sa prestation, le numéro 7 parisien « a évité une grosse désillusion à son club en étant la seule éclaircie d’une attaque loin d’être inspirée. » Décisif à 40 reprises en C1 depuis sa signature au PSG en 2017 (22 buts et 18 passes décisives), l’attaquant de 22 ans « a créé du danger et a su exister grâce à des gestes de classe. »

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Navas 6 – Hakimi 4, Marquinhos 6, Kimpembe 4, Mendes 3 – Herrera 4, Verratti 5, Gueye 3 – Messi 6, Mbappé 8, Draxler 5

De son côté, Le Parisien revient aussi sur ce succès du PSG face au RB Leipzig (3-2). Une victoire obtenue « grâce à ses principales qualités, nommées Kylian Mbappé et Lionel Messi. » Parfois très fébrile, cette équipe parisienne se montre « terriblement efficace » en Ligue des champions. De plus, la complicité entre Messi et Mbappé « fonctionne à merveille par séquences. » Si lors des grandes échéances européennes (Barcelone, Bayern, ManCity), le club de la capitale avait laissé le ballon à l’adversaire, cette fois-ci les Parisiens n’ont pas su gérer une possession de balle qui était largement en leur faveur. Autre défaut ce mardi, l’aspect défensif avec une défense qui « s’est totalement délitée sur les contre-attaques allemandes. » Depuis le début de la saison, le PSG a encaissé au moins un but pour la 10e fois en 14 matches.

Le quotidien francilien évoque également la grande prestation de Kylian Mbappé, élu homme du match. Buteur pour la première fois en C1 depuis avril, l’attaquant du PSG a encore une fois « sauvé la baraque et évité aux siens de connaître leur première déconvenue sur la scène européenne » en étant impliqué dans tous les buts parisiens. Et après la pause, l’international français « a changé la donne en montrant notamment que sa relation avec Leo Messi pouvait réserver des soirées de réjouissances. »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Navas 7 – Hakimi 4, Marquinhos 5,5, Kimpembe 3, Mendes 3,5 – Herrera 4, Verratti 4, Gueye 4 – Messi 7, Mbappé 8, Draxler 4

Enfin, Le Parisien revient sur le retour de Ronaldinho au Parc des Princes en tant qu’invité d’honneur. Le club n’avait jamais coupé les ponts avec son ancien joueur (2001-2003), rendant notamment hommage à sa mère décédée en février dernier. Outre sa grande accolade avec son ancien coéquipier Leo Messi, l’autre grand moment a été l’accueil du Parc des Princes pour l’une de ses légendes. « Sur les écrans géants, il semblait même au bord des larmes à voir le public chanter ainsi son nom. »