Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 4 décembre 2021. Le match face au RC Lens, les kilomètres parcourus par les Parisiens, les absences régulières de Marco Verratti, Arnaud Kalimuendo face à son club formateur, et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien se demande « pourquoi le PSG est une équipe qui court moins que les autres. » En effet, le club de la capitale est la formation qui courait le moins au quart du championnat. Dernier exemple en date avec le match face à l’OGC Nice. Les Parisiens ont couru 108,6 km contre 122,08 pour les Niçois. Mais lors de cette rencontre, le club de la capitale a atteint les 70% de possession de balle. Mais contre Manchester City au match retour, les Rouge & Bleu (44% possession) ont seulement parcouru 105,3 km, soit moins que les Cityzens (111,7 km). « Ce chiffre, qui additionne la distance parcourue par l’ensemble des joueurs d’une équipe au cours d’une rencontre, est devenu en quelques semaines un baromètre — parmi d’autres — de la performance d’une équipe. » Mais ces chiffres ne prennent pas en compte certaines données, comme l’a expliqué Alexandre Marles, l’ancien coach de la performance du club de la capitale en 2013-2014. « Le nombre de kilomètres parcourus par une équipe constitue une donnée sortie d’un ensemble. En plus, il s’agit d’une statistique qui cumule les données de plusieurs joueurs, c’est donc difficilement interprétable (…) Quand on parle de distance cumulée par équipe, cela ne rend pas compte des démarrages, des changements de rythme et de ces courses à haute intensité qui sont déterminantes dans le football. Au final, on perd beaucoup de temps à commenter ce type de données. »

Le quotidien francilien revient également sur le déplacement du PSG sur la pelouse du RC Lens ce samedi (21h sur Canal Plus Décalé). Outre le fait d’obtenir le titre symbolique de champion d’automne, « Pochettino et le PSG ont ainsi une nouvelle possibilité de se montrer convaincants. » Depuis le début de la saison, le club de la capitale n’a pas su s’imposer face aux membres du top cinq avec deux matches nuls face à l’OGC Nice (0-0) et l’OM (0-0) et une défaite contre le Stade Rennais (0-2). Et dans ces conditions, « le déplacement à Félix-Bollaert se présente bien comme un nouveau test pour Pochettino et ses hommes (…) afin de gagner en certitudes avant les grandes échéances européennes qui les attendent à partir de la mi-février. » Pour cette rencontre, Sergio Ramos ne sera pas présent en raison d’une fatigue musculaire. Les Rouge & Bleu appliquent avec leur joueur « un principe de précaution extrême. »

XI probable du PSG (Le Parisien) : Navas – Kehrer, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Verratti, Paredes, Gueye – Messi, Mbappé, Di María

De son côté, L’Equipe consacre sa Une à Marco Verratti, qui est considéré comme un « intermittent du spectacle. » Lors de sa présence sur le terrain, l’Italien change radicalement le visage du PSG, mais « son corps est devenu si fragile que sa gestion est complexe. » Sur la saison actuelle, le milieu compte déjà 39 jours à l’infirmerie, soit 9 matches ratés pour cause de blessure. À cela s’ajoute les 3 premières rencontres de la saison manquées en raison d’un retour de vacances tardif après son Euro avec l’Italie. De plus, ses nombreuses absences s’accumulent depuis plusieurs années. En effet, depuis quatre saisons, le joueur de 29 ans est incapable d’enchaîner plus de 40 matches par saison en club : 37 rencontres disputées en 2017-2018, 38 en 2018-2019, 36 en 2019-2020 et 26 en 2020-2021. Si par le passé son hygiène de vie était pointée du doigt et pouvait justifier ses absences répétées, cette raison vaut moins désormais car « depuis qu’il est marié, il sort moins et se montre plus raisonnable, mais il se blesse toujours autant, comme si son corps se rappelait à son bon souvenir. » Maintenant, reste à savoir si les différents retours à la compétition de l’international italien ne sont pas précipités, même si la tentation est forte de vouloir l’utiliser dès qu’il se sent prêt. En effet, Marco Verratti a un profil unique dans le milieu de terrain parisien, « il harcèle le porteur du ballon adverse comme personne, trouve des angles de passe incroyables et inspire la crainte en face. »

Le quotidien sportif évoque également le match face au RC Lens. Décevant dans le jeu, le club de la capitale « doit renouer avec sa créativité technique et son efficacité. » Pas assez tueur devant les buts lors des derniers matches, Kylian Mbappé « ressent une fatigue physique » et pourrait être préservé lors de ce match. De son côté, Sergio Ramos sera de nouveau forfait en raison d’une fatigue musculaire, une absence qui « ne fait vraiment pas rire les propriétaires qatariens. » Mais avec les possibles présences de Marco Verratti et Leandro Paredes dans le onze de départ, le club de la capitale pourra compter sur une créativité technique plus importante.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Bernat – Gueye, Paredes, Verratti – Messi, Icardi, Di María

Enfin, La Voix du Nord fait un focus sur Arnaud Kalimuendo, prêté pour la deuxième année consécutive par le PSG au RC Lens. Le Titi est devenu un homme de base de Franck Haise avec 4 buts en 11 matches cette saison. « Je me sentais prêt, j’enchaînais les matches, j’enchaînais les buts. Je n’ai pas hésité une seconde à venir à Lens, c’était l’opportunité de prouver. Je sais où je veux aller. Et par rapport à là où je voulais me situer, dans le processus, je suis bien, là au bon moment », a déclaré Arnaud Kalimuendo au quotidien régional. Annoncé titulaire, l’attaquant de 19 ans jouera le jeu à fond face aux Parisiens. « C’est le club de ma ville, et je lui appartient toujours, mais je n’ai rien à prouvé. Et ce n’est pas un match qui remet tout en cause. Je vais essayer de faire la différence comme à chaque fois pour aider l’équipe, car c’est mon rôle avant tout. »