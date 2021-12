Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 6 décembre 2021. Focus sur les prestations décevantes des Rouge & Bleu, les propos de Kylian Mbappé sur les replis défensifs des attaquants, les solutions proposées à Mauricio Pochettino pour stabiliser l’équipe et le retour de Sergio Ramos à l’entraînement.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur les mauvaises prestations du PSG depuis le début de la saison. Une formation qui semble même « régresser dans certains secteurs du jeu, comme les latéraux ou l’attaque. » Si l’alternance des gardiens entre Keylor Navas et Gigio Donnarumma est bien gérée par Mauricio Pochettino, ce changement permanent « n’aide sans doute pas à créer un bloc défensif. » Si collectivement le PSG n’y arrive pas, certaines individualités sont également en difficulté depuis un certains temps, à l’image d’Ángel Di María qui « marche à côté de ses crampons depuis plusieurs rencontres. » D’autres joueurs semblent perdus sur le terrain comme Leo Messi. Depuis le début de la saison, le coach parisien n’a pas réussi à transformer sa formation en équipe de possession, ce qui donnerait plus de repères à la Pulga. À ses coéquipiers, l’international argentin « confie se sentir peu à l’aise dans cette équipe, sans oublier sa famille qui se sent déracinée après des années en Catalogne », rapporte LP. De plus, l’ancien coach de Tottenham est assez quelconque sur le plan tactique et « n’impressionne pas ses cadres dans ses propositions et ses plans », même si sa gestion des égos est plutôt saluée. Seul point de satisfaction pour les Rouge & Bleu, la bonne forme de Kylian Mbappé depuis le début de l’exercice 2021-2022. Même s’il a manqué de précision devant le but lors des dernières rencontres, l’international français est le joueur qui a permis aux Parisiens d’occuper largement la tête du championnat avant la trêve hivernale. Ses statistiques (9 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues) lui permettent de s’installer parmi les meilleurs attaquants du monde « alors qu’il n’est toujours pas au centre du projet parisien. »

Le quotidien francilien revient également sur l’interview accordée par Kylian Mbappé à Prime Video. Le numéro 7 parisien est notamment revenu sur le manque d’efforts défensifs des attaquants, en prenant pour exemple la défaite face à Manchester City. « C’est ce que les gens ont pensé. Je prends l’exemple de (Manchester) City (défaite 2-1, le 24 novembre dernier), je ne pense pas qu’on n’avait pas la volonté de se replacer. On était dans une configuration où on était acculés dans notre camp, on n’avait pas la maîtrise. Et quand tu dois jouer des coups à trois, avec 70 m pour faire des contre-attaques, forcément, il y a des moments où on ne sera pas là en défense. Après, on a conscience qu’on doit faire plus. (…) Mais c’est sûr que si Messi et Neymar doivent revenir dans nos 60 mètres pour venir toucher des ballons, on va être décrochés. »

De son côté, L’Equipe se focalise sur les doutes autour de Mauricio Pochettino. Malgré le titre symbolique de champions d’automne, les Rouge & Bleu restent sur des prestations décevantes en Ligue 1 dont deux matches nuls lors des chocs face à l’OGC Nice (0-0) et le RC Lens (1-1). Et lors de ces dernières rencontres, l’équipe de Pochettino a semblé « comme déconnectée, en perte totale de repères tactiques, comme incapable de répondre collectivement à l’équation posée. » Le dernier exemple en date, les nombreux positionnements occupés par Marco Verratti au Stade Bollaert-Delelis (relayeur gauche, milieu excentré droit, sentinelle). Le quotidien se demande si Pochettino ne doit pas désormais opter pour la stabilité à certains postes. Ainsi, le positionnement de Marco Verratti en sentinelle « pourrait être un axe intéressant. » Une stabilité qui doit également concernée l’attaque à l’image de Leo Messi. Dans l’entourage du joueur argentin, « des doutes sont nés récemment sur les aptitudes tactiques de Mauricio Pochettino, notamment sur un plan de jeu jugé trop restrictif (transitions). » Autre option possible, l’utilisation d’un schéma en 3-4-3. Lors de certaines rencontres, le coach parisien est passé dans ce schéma de jeu et les Rouge & Bleu « ont retrouvé de la maîtrise collective, avec une meilleure occupation des espaces. » Concernant son management envers les joueurs, l’entraîneur argentin possède une « approche franche et bienveillante. » Une attitude qui lui a valu d’être apprécié par le vestiaire parisien mais qui peut également montrer certaines limites. Toujours selon L’Equipe, « certains intimes du club expliquent que le technicien argentin a perdu du crédit auprès d’une partie du vestiaire, à force de vouloir arrondir les angles. »

Le quotidien sportif revient également sur le retour à l’entraînement collectif de Sergio Ramos ce dimanche. L’Espagnol a ensuite fini sa séance par « des exercices en solo qui étaient programmés. » Ménagé lors des deux dernières rencontres en raison d’une fatigue musculaire, la présence du défenseur face à Bruges en Ligue des champions (ce mardi) n’est pas encore acquise. En effet, le staff parisien « va étudier s’il est envisageable de le mettre dans le groupe ou si, après avoir adapté ses entraînements pendant une semaine, il n’est pas préférable qu’il continue à travailler plutôt que de postuler à un match de haut niveau. » De son côté, Ander Herrera a également repris l’entraînement hier.