Revue de Presse PSG : Ligue 1, Mbappé, Verratti, Neymar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 11 août 2023. Le PSG favori de la saison 2023-2024 de Ligue 1 ? Le club parisien continue à mettre la pression sur Kylian Mbappé, Neymar Jr et Marco Verratti ne rejoindront pas le loft…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’ouverture de la saison 2023-2024 de la Ligue 1 ce vendredi. Et pour cette nouvelle édition, on ne sait toujours pas si le PSG reste le grand favori pour soulever l’Hexagoal à l’issue de l’exercice. « En attendant que son effectif s’affine et que le feuilleton s’achève, le PSG ne peut pas être le même favori que d’habitude, au matin de la première journée », résume Vincent Duluc. En dehors de l’arrivée de Luis Enrique et de sa future recrue phare, Ousmane Dembélé, « on n’en sait pas assez sur un club champion de France neuf fois lors des onze dernières saisons, avec six entraîneurs différents, et qui fait moins peur, pour l’instant. » Cependant, les adversaires des Rouge & Bleu n’ont pas non plus de grandes certitudes avant le début de ce nouvel exercice à l’image de l’Olympique de Marseille, du RC Lens, de l’AS Monaco ou de l’Olympique Lyonnais.

Le quotidien sportif évoque aussi les situations de Neymar Jr et Marco Verratti. Si le club parisien examine un départ de ses deux trentenaires, ils ne rejoindront pas le loft. « Le club n’entend pas ajouter de la tension au sein du vestiaire en les reléguant dans le second groupe, alors que le dossier Kylian Mbappé apporte déjà assez de confusion en interne », rapporte L’E. De leur côté, les deux joueurs sont résolus à envisager un départ et sont actuellement en pourparlers pour examiner les conditions financières d’une telle issue. Même s’ils ont des courtisans (Arabie saoudite, MLS, Premier League, Liga), l’Italien est encore sous contrat jusqu’en 2026 et le Brésilien jusqu’en 2027. Un autre départ est espéré dans les jours à venir, celui de Leandro Paredes. Le PSG et Galatasaray ont repris contact pour finaliser ce transfert autour de 6M€. « Mais le champion du monde argentin, qui a déjà décliné les approches turques et possède d’autres pistes, n’avait pas donné son accord jeudi soir. »

Enfin, L’Equipe rapporte une nouvelle discussion entre Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé, cependant aucune des deux parties n’a fait un pas vers l’autre. En effet, l’attaquant français a de nouveau exprimé son désir de ne pas prolonger son contrat mais également de ne pas être transféré cet été. Une position toujours incompréhensible aux yeux du board parisien. « Cela marque une forme de statu quo dans le dossier alors que le Real Madrid ne devrait pas envoyer de proposition à Paris tant que Mbappé ne se prononce pas publiquement pour un départ. » Le 4 août dernier, le PSG a envoyé une nouvelle lettre à Kylian Mbappé lui expliquant les conséquences financières d’un départ libre : « Nous serions alors confrontés à la nécessité de procéder à la cession de joueurs, de revoir la politique d’intégration des jeunes joueurs formés au club à l’équipe première et très probablement de devoir engager une vague de licenciements. Cela remettrait en cause tout ce qui a été construit au sein du club », a expliqué le PSG. De plus, les Rouge & Bleu trouvent incompréhensibles que le joueur refuse de prolonger son contrat avec une clause de départ à l’été 2024. Mais quelle que soit l’issue, les champions de France assurent déjà se préparer à l’après-Mbappé, ce que soit ce mois-ci ou en juin 2024. « Paris espère aussi créer un précédent pour éviter de voir un tel scénario se reproduire. Mbappé et son entourage restent toujours injoignables. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi les incertitudes autour du PSG avant le début de cette saison 2023-2024 de Ligue 1. En 12 ans à la tête du club, les propriétaires qataris « nous avaient habitués à faire de Paris un club où les stars et le clinquant devaient figurer au cœur de leur projet. » Mais après une nouvelle saison jugée décevante, le club a décidé de prendre un virage à 180 degré en mettant fin aux passe-droits et au star-système avec la dissolution de la MNM. Si les joueurs ne sont pas impliqués dans le projet parisien, ils sont invités à quitter le club à l’image de Kylian Mbappé, Marco Verratti et Neymar Jr. « Paris a moins de certitudes, moins de garanties, moins de stars, et cette révolution peut paraître aventureuse face à une concurrence qui s’est étoffée. »

Mais le club veut désormais se reposer sur un collectif fort avec comme architecte Luis Enrique. Sa première prise de parole ce vendredi permettra de remettre le football au premier plan. Et même si l’effectif est moins talentueux que par le passé, il garde tout de même des beaux atouts avec les recrutements de Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, deux champions du Monde. À cela s’ajoutent aussi les recrues Milan Skriniar, Gonçalo Ramos et l’attraction Kang-In Lee. « Ils n’ont ni la folie de Verratti, ni le génie de Messi, ni la créativité de Neymar, ni l’instinct du buteur de Mbappé, mais ensemble ils doivent incarner ce nouveau cycle moins tape-à-l’œil, mais pas moins ambitieux », assure LP.

Enfin, le quotidien francilien se demande si l’affaire Mbappé gâchera la saison du PSG, dans le cas où le Français de 24 ans venait à rester à l’issue du mercato estival. Ce mardi, le numéro 7 des Rouge & Bleu a rappelé à son président son désir de rester au PSG cette saison et d’aller au bout de son contrat. Face à cette situation, le club brandit la menace d’une saison blanche en cas de non-prolongation, « sans garantie qu’elle sera effectivement appliquée au-delà du 1er septembre, à la fin du mercato, ou au 4 septembre, date de l’envoi par les clubs des listes de joueurs inscrits pour la Ligue des champions. » En effet, le premier soucis pourrait être juridique pour le club parisien. La charte de football interdit les clubs de maintenir le loft après la période de mercato. Mbappé réintégrera donc le groupe principal mais sans garantie de jouer.

Mais « s’il parvenait à démontrer qu’en réalité, son absence des feuilles de match est une sanction déguisée, on peut considérer que c’est une faute de l’employeur, qui peut aller jusqu’à la rupture du contrat au tort de l’employeur. C’est un jeu assez dangereux pour le PSG d’essayer de déguiser cela comme une politique sportive. Un tel type de comportement, qui viserait à pousser le joueur à prolonger ou à accepter un départ, pourrait même être considéré comme une forme de harcèlement », rapporte l’avocat en droit du sport Jean-Rémi Cognard. Autre problème pour le PSG, la pression médiatique si le joueur venait à rester sans jouer. « Globalement, un tel climat ne peut pas être bénéfique » et pourrait avoir un impact psychologique sur le groupe. Cela pourrait également être préjudiciable pour la vente des maillots, les réseaux sociaux et l’image globale du club.

Les premiers moments d’incompréhension entre Kylian Mbappé et le PSG remontent au moment de l’officialisation de sa prolongation de contrat en mai 2022. Devant le public du Parc des Princes, le Français avait brandit un maillot 2025, alors que son contrat expirait en 2024 avec une saison supplémentaire en option. Pourtant, l’entourage du joueur avait exprimé son désaccord. Selon Le Parisien, « le joueur a alors demandé à se présenter avec une tunique floquée ‘2024’, ce qui a été refusé par sa direction. » Cela représente aujourd’hui le noeud du problème parce que l’attaquant de 24 ans a tout le loisir de partir libre l’été prochain. « Conscient des enjeux et de l’image renvoyée, le futur capitaine de l’équipe de France a mis en garde sur la confusion créée par le terme du bail entre lui et le club mais le service marketing du PSG n’a rien voulu savoir. » Concernant son discours de ne jamais partir libre du club, cela faisait référence à son premier contrat signé avec les Rouge & Bleu en 2017. « Mbappé n’a jamais rien promis de la sorte lors du renouvellement en mai 2022″, rapporte LP. Même si les Qataris étaient satisfaits d’avoir Kylian Mbappé sous les couleurs parisiennes au moment du Mondial 2022 au Qatar, ils se sentent aujourd’hui floués. Mais, « en ne levant pas son option sur l’exercice 2024-2025, le Français renonce à 210M€ de salaire et primes inclus dans son actuel contrat », après avoir touché 150M€ lors de l’exercice précédent (salaire et prime) et 180M€ cette saison.