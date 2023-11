Revue de presse PSG : Lionel Messi, Sandy Baltimore…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 1er novembre 2023. Lionel Messi qui ne remercie pas le PSG après son Ballon d’or, le PSG pas surpris par l’indifférence de l’Argentin, le retour en grâce de Sandy Baltimore…

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le sacre de Lionel Messi au Ballon d’Or et son absence de remerciement pour le PSG dans son discours, alors que cette distinction, il l’a eu en tant que joueur des Rouge & Bleu, les votants s’appuyant sur la saison 2022-2023 pour élire le meilleur joueur du monde. « La star de la soirée aurait pourtant eu tout le temps de saluer dans son discours, au choix, ses anciens partenaires, dirigeants, l’institution qui l’a accueilli. Loin de la scène et de la lumière, seuls quelques mots en conférence de presse sont venus rappeler que Messi était bien un joueur du PSG cette saison. » Le quotidien francilien rappelle que dans les faits, il est pourtant le premier à remporter le « BO » en étant un joueur parisien tout le long du calendrier sur lequel il est jugé, puisque le règlement a changé en 2022 et ne juge désormais plus sur une année civile, mais sur une saison, d’août à juillet. « George Weah (1996) et Lionel Messi (2021), déjà, n’avaient passé qu’une demi-saison à Paris lorsqu’ils ont été sacrés. » Le Parisien explique que chez les supporters du PSG, « où l’on oscille entre l’indifférence, l’indignation et le mépris, le simple fait d’être associé à ce Ballon d’Or semble être une insulte. » Entre Paris, qui sera associé dans les livres d’histoire à deux des huit Ballons d’Or de Messi, et l’Argentin, c’est là le point plus que final à une histoire frustrante. Paris ne s’est d’ailleurs pas foulé, non plus, dans les hommages, Nasser Al-Khelaïfi saluant seulement dans un court communiqué lundi soir la victoire de la Pulga, conclut Le Parisien.

De son côté, l’Equipe évoque aussi les non-remerciement de Lionel Messi à l’égard du PSG lors de son discours après avoir reçu son huitième Ballon d’Or. Une chose qui n’a pas surpris le PSG. Le quotidien sportif explique que les dirigeants parisiens s’attendaient à ce que Messi ne remercie pas le club. Après le départ de la ‘Pulga’ l’été dernier, les liens entre les deux parties ne sont pas totalement rompus mais sont distendus. Les seuls mots sur le PSG, c’est lors de sa conférence de presse d’après Ballon d’Or. Il avait alors expliqué : «J’ai dû interrompre mon séjour à Paris pour différentes raisons mais j’en ai beaucoup profité. J’étais très heureux ici et mes enfants ont aimé la ville. Ils voulaient continuer en France, rester à l’école ici et ne pas quitter leurs amis. D’un point de vue sportif, cela ne s’est pas vraiment passé comme je l’espérais mais je garde de très bons souvenirs et ils sont nombreux ». L’Equipe conclut en expliquant que les dernières semaines de l’aventure commune entre Paris et l’Argentin ont été ponctuées de désaccords profonds. Les deux parties attendaient beaucoup plus chacune l’une de l’autre.

Le quotidien sportif évoque également le retour en grâce de Sandy Baltimore. Après avoir raté la Coupe du monde, la joueuse du PSG réalise un très bon début de saison et a retrouvé l’équipe de France Féminine dès le mois de septembre dernier. Hier, lors du match nul contre la Norvège (0-0) en Ligue des Nations, l’ailière a connu sa première titularisation depuis le 7 avril avec les Bleues. La titi parisienne a joué 70 minutes et elle a été le meilleur élément offensif, indique l’Equipe. Elle s’est procurée deux des plus grosses occasions de la France contre les Norvégiennes. Une superbe frappe enroulée claquée par la gardienne adverse et un tir puissant qui s’est écrasé sur le poteau. Après la déception de ne pas participer à la Coupe du monde, Sandy Baltimore (23 ans) a travaillé dur cet été avec un préparateur physique et un préparateur mental pour revenir dans les petits papiers d’Hervé Renard. Le sélectionneur français a remarqué les efforts et l’a félicitée, conclut le quotidien sportif.