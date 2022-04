Sandy Baltimore évoque sa « fierté » de prolonger avec le PSG

Cet après-midi, le PSG a annoncé la prolongation de Sandy Baltimore jusqu’en juin 2024. Une signature importante puisque l’internationale française est une des taulières du vestiaire parisien. La milieu de terrain est aussi proche de Marie Antoinette Katoto, elle qui n’a toujours pas prolongé avec les Rouge & Bleu et qui souhaite avoir des garanties sportives. Interrogée par le site internet du Paris Saint-Germain, Sandy Baltimore a évoqué sa fierté de prolonger son aventure parisienne et évoque ses nouvelles ambitions.

Son sentiment après la prolongation :

« Je suis très heureuse de prolonger avec mon club formateur. C’est une fierté. C’était dans mes objectifs de continuer à porter le maillot du club qui m’a formé. Beaucoup de choses me lient à la ville de Paris et au club. Je suis arrivée ici quand j’avais 15 ans. Je suis passée directement avec les U19, on a gagné le championnat U19. Ensuite, j’ai commencé à évoluer en D1, et nous avons gagné la Coupe de France. C’est une jolie continuité. J’espère soulever beaucoup de titres avec le maillot Rouge et Bleu. »

L’importance des titis au sein du club :

« Oui toujours, c’est important. C’est notre club formateur, on veut donc tout donner pour lui. Je sens une responsabilité de grande sœur par rapport à Magnaba (Folquet), Océane (Hurtré)… Ce sont mes petites ! Sur le terrain on s’entend bien, on rigole beaucoup ensemble. On s’aide, je leur donne des conseils »

Le match à venir contre l’Olympique Lyonnais

« Je me sens prête. Nous nous préparées pour cette demi-finale retour, on va tout donner pour aller chercher la qualification. On a l’envie et la détermination. Il nous manque un but, c’est rien. On ne lâchera pas. L’unité et la détermination seront les ingrédients clés. »