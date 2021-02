Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 1er février 2021, lendemain de piteuse défaite 3-2 à Lorient (22e journée de L1). Un match qui a mis un peu plus en lumière l’importance de Marco Verratti, Marquinhos et Keylor Navas.

“Très décevant et battu, le PSG a laissé la première place à Lille. C’est la première défaite parisienne depuis l’arrivée de Pochettino : l’Argentin, va sans doute devoir revoir ses plans, car ses « Quatre Fantastiques » n’ont pas montré grand-chose“, commente l’AFP. “Sans doute prévenus de la contre-performance de leurs rivaux quelques minutes plus tôt, les Lillois ne se sont pas fait prier pour saisir leur chance de dominer la Ligue 1. Sans briller, les Dogues ont écarté Dijon.”

“​Menés 1-2 après deux penalties parisiens, les Merlus ont renversé la vapeur face au champion de France, ce dimanche après-midi, avec un but de Moffi dans les arrêts de jeu (3-2). Un véritable exploit”, juge Ouest France. “Le Marseillais et métronome de l’entrejeu du FC Lorient Laurent Abergel a vécu un de ses rêves en battant le PSG. Il a même marqué. À la veille de son anniversaire…”, observe Le Télégramme.

“Comment cette équipe a-t-elle pu s’exposer à une situation de un contre un, comme celle expédiant Moffi vers le but de Rico sans obstacle devant lui dans le temps additionnel d’un match qu’elle n’a jamais su maîtriser ?” demande justement L’Equipe. “Il faudra sans doute un peu de temps à Pochettino pour opérer les transformations nécessaires à cette formation et les absences conjuguées de Verratti, Marquinhos et Navas ne l’ont pas aidé sous le crachin breton. L’entraîneur avait sans doute trouvé en janvier, avec Verratti et Paredes, un duo de récupérateurs complémentaires, mais si l’Italien s’adapte à n’importe qui, ce n’est pas forcément le cas de l’Argentin, qui a besoin qu’un coéquipier lui libère des espaces et le soulage de la pression. Danilo n’est manifestement pas celui-là, alors que l’entrée de Gueye n’a pas offert davantage de garanties, au contraire. Le nouveau staff a également besoin d’un Mbappé performant et, s’il a été capable de débloquer son compteur en 2021 face à Montpellier, hier il a de nouveau étalé ses suffisances du moment. […] Neymar ne pourra pas toujours tout faire et, même s’il en avait très envie, parfois jusqu’à l’excès.”

Les notes de L’Equipe pour les joueurs du PSG : Rico : 4 – Florenzi : 4 – Kehrer : 4 – Kimpembe : 3 – Kurzawa : 5 – Di Maria : 3 – Danilo : 3 – Paredes : 5 – Neymar : 7 – Icardi : 4 – Mbappé : 3.

Les notes du journal Le Parisien : Rico : 3,5. – Florenzi : 3. – Kehrer : 3. – Kimpembe : 3,5. – Kurzawa : 4. – Di Maria : 3,5. – Danilo : 2,5. – Paredes : 5. – Neymar : 6. – Icardi : 3. – Mbappé : 3,5.

Mauricio Pochettino “a connu à Lorient son premier revers avec le PSG. S’il évoque un « accident », la responsabilité semble partagée entre des joueurs dépassés et un staff technique impuissant“, explique Le Parisien. “Comment Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria peuvent-ils proposer une performance aussi pauvre ? Si l’un a le droit de passer à côté, il reste étrange de voir le quatuor entier manquer autant de passes, de combinaisons et se tromper à ce point dans le jeu. […] Jusqu’ici, la patte de Pochettino était visible (4-2-3-1, une certaine maîtrise des événements). Hier, elle s’est envolée. La théorie de l’accident est mise en avant. En pointant du doigt l’attitude générale, Pochettino dévoile que le système à quatre joueurs offensifs n’est pas l’élément responsable de cet échec. Il devrait conserver ce schéma dès mercredi contre Nîmes. […] Hier soir, les Parisiens ont retrouvé la capitale comme troisièmes du championnat. […] Verratti, Marquinhos et Navas ont constaté à distance que leur équipe avait grandement besoin de leur retour en forme.”

“Des accidents, ça arrive dans le football. On a été lents, on a offert trop d’options à Lorient, on voulait proposer autre chose mais on n’a pas pu. Les absents ne peuvent être une excuse. On doit savoir jouer sans certains joueurs. Je reste optimiste. Cela nous fait prendre conscience que si on n’est pas à 100 %, ce genre de désillusion peut se produire.” Mauricio Pochettino – 31 janvier 2021

Rayon transferts, Gana Gueye a refusé Newcastle. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, le Sénégalais compte rester. “C’est en tout cas ce qu’il a signifié à ses dirigeants au retour de Lorient”, rapporte L’Equipe. “Même s’il sait que Pochettino ne le voit pas comme un titulaire potentiel pour le moment.”

Enfin, Mauro Icardi a été victime d’un cambriolage alors qu’il se trouvait en déplacement à Lorient. Si le préjudice n’est pas encore totalement établi, il est évalué à “environ 400.000 euros à ce stade”.