Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 17 décembre 2020, lendemain de victoire 2-0 contre le FC Lorient au Parc des Princes grâce aux passes décisives de Rafinha et aux buts de Mbappé (sp) et Moise Kean.

“Lille et le PSG ont gagné mercredi avant de s’affronter dimanche dans un choc qui opposera le leader de la Ligue 1 à son dauphin“, constate l’AFP. “Lille leader inflexible. Malgré la tempête en coulisses, Lille garde le cap. Alors qu’il pourrait changer bientôt de propriétaire, le club a maintenu sa très bonne dynamique en allant s’imposer chez la lanterne rouge Dijon (2-0). […] D’ici là, l’actuel président Gérard Lopez aura peut-être cédé sa place à Olivier Létang. Le dirigeant étudie l’offre de rachat reçue d’un fonds d’investissement domicilié au Luxembourg, qui envisage de le remplacer par l’ancien directeur sportif du PSG. […] Au Parc des Princes, on n’a vu que Kylian Mbappé. D’abord, pour ses cheveux teintés en bleu. Ensuite, parce que le PSG avait décidé de faire souffler ses autres stars (Verratti, Navas, Kimpembe, Marquinhos, Neymar).«Kyky» a assumé, en transformant le penalty qu’il avait lui-même provoqué (51e). Son 11e but de la saison en L1 a débloqué son équipe, qui a enfoncé le clou, à onze contre dix, par Moise Kean (61e).”

“Le PSG a concédé énormément d’occasions et il a eu besoin d’un penalty pour battre Lorient. Pas forcément très rassurant, alors qu’il se déplace dimanche chez le leader”, tranche L’Equipe. “Dans le jeu, encore, les Parisiens ont une nouvelle fois étalé une indigence étonnante. On comprend mieux pourquoi, mardi midi, Tuchel espérait le retour de Neymar contre Lille comme on un enfant jure au Père Noël qu’il a été sage. Peut-être que l’entraîneur sera entendu et cela pourrait régler quelques problèmes, même si cela pourrait également en provoquer d’autres, au cas où le Brésilien rechuterait. En attendant, sans sa star, tout paraît compliqué cette saison pour le PSG. Et, en ce moment, ce n’est pas Mbappé qui représente une véritable alternative au menu. […] Au moins, hier, Tuchel pourra se réjouir des prestations de Kurzawa et de Gueye, un peu perdus de vue depuis des semaines. L’un et l’autre ont montré qu’ils étaient capables de constituer des recours intéressants, notamment Kurzawa. Dans l’absolu, il a un potentiel nettement supérieur à Bakker et il en a montré des bribes.”

Les notes de L’Equipe pour les joueurs du PSG : Rico : 4. – Kehrer : 4. – Pembélé : 5. – Kurzawa : 7 – Bakker : 4. – Florenzi : 5. – Rafinha : 6. – Gueye : 6. – Herrera : 5. – Mbappé : 4. – Kean : 6.

“Sur le papier, c’est un plan qui s’est déroulé sans accroc pour le PSG. Il a géré le match entre ses deux chocs comme prévu : une victoire (2-0) et du repos pour ses cadres”, écrit Le Parisien. “Dans le même temps, les concurrents directs du PSG, plus nombreux que d’habitude à ce stade de la saison, lui ont donné un coup de pouce. Marseille a chuté à Rennes et Lyon a été tenu en échec par Brest, rendant la deuxième place aux Parisiens. Au-delà de ce satisfecit comptable, c’était le PSG rincé physiquement et mentalement qui fait souvent peur en L1 depuis le début de la saison qui s’est présenté après un hommage touchant rendu à Gérard Houllier, l’homme du premier titre parisien de 1986. […] Sans vitesse, sans idées, le PSG n’a rien montré d’une équipe révoltée par la perte de sa place de leader trois jours plus tôt. […] Au stade Pierre-Mauroy, il n’aura pas droit à une mi-temps pour du beurre pour tenter d’enfin battre l’un de ses concurrents directs sur la scène nationale, reprendre la place de leader et s’offrir une fin d’année plus paisible.”

“Les Lorientais, en 5-4-1, ont livré un match très cohérent et courageux sur la pelouse du Parc des Princes, mercredi soir. Mais vite réduits à dix en seconde période après l’exclusion de Gravillon, ils ont fini par plier”, regrette Ouest France. “Ils peuvent regretter les nombreuses occasions manquées, notamment en première période.”

Au delà du match au Parc des Princes hier, une semaine après, les faits du PSG-Istanbul Basaksehir refont parler. Comme le constate L’Equipe. Et plus particulièrement Demba Ba (dans une interview à la chaîne turque TRT World). Car l’attaquant français du club turc en veut à Thomas Tuchel : “Certaines personnes de Paris, ou plutôt une personne, j’aurais aimé qu’elle soit devant la caméra et qu’elle explique comment elle nous a traités. Je n’accepte pas ça”, a déclaré Demba Ba en faisant référence à l’entraîneur du PSG. “Il a eu une discussion avec un ou deux joueurs de notre équipe, et il nous a blâmés pour ce qui s’est passé. C’est son problème, pas le mien. Si je le vois un jour, j’en parlerai avec lui.”