Revue de presse PSG : Lucas Chevalier, remplaçant…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 27 juillet 2025. Le PSG a fait une première offre à Lille pour Chevalier, Lille lui cherche un remplaçant…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le dossier Lucas Chevalier. Pisté par le PSG pour potentiellement remplacer Gianluigi Donnarumma, le gardien, qui a trouvé un accord avec les Rouge & Bleu pour un contrat de cinq ans, a vu le club de la capitale transmettre une première offre à Lille pour tenter de s’offrir ses services. Cette dernière est légèrement inférieure à 40 millions d’euros. Le quotidien sportif indique que cette dernière devrait être refusée étant jugée trop faible. « Mais le président Lillois, Olivier Létang, aura du mal à résister à une surenchère du club de la capitale, déterminé à recruter l’international français. » L’Equipe indique qu’avec la cote élevée de Lucas Chevalier, Lille avait anticipé cette hypothèse et n’est pas pris au dépourvu avec une liste de remplaçants potentiels. Dans cette dernière figure en priorité Antonín Kinský. Il aimerait récupérer le gardien remplaçant de Tottenham sous la forme d’un prêt. Le club nordiste a aussi un œil sur Jeffrey De Lange, portier numéro 2 de Marseille. Ce dernier ne serait pas contre signer à Lille, alors qu’il a un très faible temps de jeu à Marseille. Le LOSC piste également Robin Roefs, du NEC Nimègue, mais ce dernier part de beaucoup plus loin. Une chose est sûre, Lille ne veut pas se précipiter dans la recherche du remplaçant de Lucas Chevalier, avec le souvenir de la gestion imparfaite de l’après-Mike Maignan en 2021, conclut L’Equipe.

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.





