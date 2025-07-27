Lucas Chevalier

Le PSG a fait une première offre à Lille pour Lucas Chevalier

Depuis hier, le dossier Lucas Chevalier s’est accéléré. Après avoir trouvé un accord avec le gardien, le PSG a envoyé une première offre à Lille pour le gardien. 

Avec le dossier de la prolongation de Gianluigi Donnarumma au point mort, le PSG s’est penché sur d’autres pistes pour son poste de gardien de but. Hier, on expliquait que le club de la capitale avait accéléré dans ce dossier avec un accord trouvé avec le portier de Lille pour un contrat de cinq ans. Il ne manquait plus que de trouver un accord avec le LOSC pour que ce dernier laisse filer son dernier rempart.

Lille va refuser cette dernière

Ce dimanche soir, L’Equipe indique que le PSG s’est rapproché de Lille en faisant une première offre pour Lucas Chevalier. Cette dernière est estimée à moins de 40 millions d’euros. Le quotidien sportif indique que Lille devrait la refuser. Le club nordiste attend au moins 40 millions d’euros et souhaite avoir trouvé un remplaçant avant de laisser partir Chevalier. La priorité lilloise se nomme Antonín Kinský. Un prêt est en cours de négociation avec Tottenham, conclut L’Equipe

