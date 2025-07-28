Le PSG et Fenerbahçe proches d’un accord pour Skriniar ?

Auteur d’une bonne demi-saison à Fenerbahçe, Milan Skriniar devrait être transféré définitivement en Turquie. Le PSG et le club turc sont proches de trouver un accord.

Prêté lors de la deuxième partie de saison par le PSG à Fenerbahçe, Milan Skriniar, qui n’avait joué que cinq matches avec le PSG lors de la première partie de l’exercice 2024-2025, était un titulaire indiscutable sous les ordres de José Mourinho (23 matches toutes compétitions confondues, trois buts et une passe décisives). De retour à Paris, il souhaite poursuivre sa carrière au Fenerbahçe. Depuis plusieurs semaines, le PSG et l’équipe stambouilote discutent des modalités pour permettre à Milan Skriniar de poursuivre sa carrière en Turquie.

Un transfert qui devrait rapporter 10 millions d’euros

Selon les informations de L’Equipe, le PSG et Fenerbahçe finalisaient ces dernières heures un accord pour un transfert estimé à 10 millions d’euros. Le quotidien sportif explique que du côté du PSG, on estime que l’international slovaque pourrait être transféré définitivement au Fenerbahçe dans la semaine. De son côté, Fabrizio Romano confirme que le PSG et le club turc finalisent le transfert de Milan Skriniar après une nouvelle offre faite par les dirigeants turcs la semaine dernière. Les détails sont en cours de finalisation pour que le PSG accepte l’offre et laisse partir son défenseur central. Le journaliste confirme que le transfert pourrait être effectif dès cette semaine.