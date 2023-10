Revue de Presse PSG : Lucas Hernandez, UWCL…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 11 octobre 2023. Lucas Hernandez possiblement titulaire en défense centrale contre les Pays-Bas, les Féminines du PSG qui concèdent le nul contre Manchester United lors du barrage aller de l’UEFA Women’s Champions League…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque la défense de l’équipe de France à deux jours d’affronter les Pays-Bas dans le cadre des Qualifications à l’Euro 2024. Actuellement en tête de son groupe, la France compte six points d’avance sur son futur adversaire, qui compte un match en moins. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleus doit faire face à de nombreux forfaits en défense. Des absences qui pourraient profiter à Lucas Hernandez. Auteur d’un très bon début de saison sous le maillot du PSG, au poste de latéral gauche, Lucas Hernandez avait retrouvé l’équipe de France lors du dernier rassemblement après sa grave blessure survenue lors de la Coupe du monde au Qatar et qui lui avait fait manquer la totalité de la deuxième partie de saison 2022-2023. De retour à son meilleur niveau avec le club de la capitale, il a donc fait son retour en équipe de France. Et contre les Pays-Bas, il devrait être titulaire en défense centrale, selon le quotidien sportif. Il l’avait déjà été lors du rassemblement précédent contre l’Irlande, au Parc des Princes. Le quotidien sportif explique qu’il devrait être associé à Ibrahima Konaté en défense centrale. Le couloir gauche devrait être occupé par Théo Hernandez alors qu’il y a encore un doute sur le joueur qui jouera à droite. Le poste se joue entre Benjamin Pavard et Jonathan Clauss.

Le quotidien sportif revient également sur le match nul des Féminines du PSG sur la pelouse de Manchester United (1-1) hier soir lors du match aller des barrages à l’UEFA Women’s Champions League. L’Equipe estime que les joueuses de Jocelyn Prêcheur ont surclassé les Anglaises en première période, mais que ces dernières ont réussi à faire le dos pour finalement réussir à obtenir un match nul logique, elles qui sont novices dans la compétition. Pour cette rencontre, le coach parisien a décidé d’abandonner le système à trois défenseures centrales pour opter pour un 4-3-3. Milieu de terrain de formation, Orianne Jean-François occupait le poste de défenseure centrale au côté d’Elisa De Almeida. Mais elle a dû quitter ses partenaires dès la 17 minutes en raison d’une blessure au genou droit. Même si elles ont dominé la première période, les Parisiennes ont du mal dans la finition (quatre buts en quatre matches, dont trois contre Bordeaux). Avec 12 tentatives pour cinq cadrées en première mi-temps, les joueuses Rouge & Bleu sont tombés sur une grande Mary Earps dans les buts mancuniens. Il faut attendre la 53e minute et Tabitha Chawinga, parfaitement lancée par Sandy Baltimore, pour voir le PSG ouvrir le score. La recrue estivale s’offrant son deuxième but en deux matches. Après cette ouverture du score, les Parisiennes ont perdu la maîtrise du jeu. À 20 minutes de la fin de la rencontre, Melvine Malard, prêté par l’OL à Manchester United marquait de la tête sur un corner remis par Milli Turner (1-1, 70e). Les deux équipes se quittent donc sur un nul. Les Parisiennes devront terminer le travail la semaine prochaine au Parc des Princes pour se qualifier pour la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League.

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.