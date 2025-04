Revue de presse PSG : Luis Enrique, gestion, dynamique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 27 mars 2025. Comment Luis Enrique va gérer son groupe avant Aston Villa ?, Comment le PSG va garder sa dynamique après la trêve internationale ?…

Dans son édition du jour, Le Parisien se demande comment Luis Enrique va gérer son effectif à l’approche du quart de finale de la Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa. Le club de la capitale doit jouer trois matches avant son quart de finale aller contre les Villans. « Encore engagés dans toutes les compétitions, les hommes de Luis Enrique ne veulent en négliger aucune et sont bien décidés à entretenir ce feu sacré. Joueurs et staff sont affamés. » Depuis la victoire des Anglais contre Bruges le 12 mars, l’Espagnol s’est lancé dans la préparation de cette double confrontation à laquelle il consacre beaucoup de son temps, avec une attention toute particulière portée à la gestion de son effectif dans l’optique de ce rendez-vous européen, avance le quotidien francilien. « Doser les minutes de jeu, gérer les organismes, alterner entre plages de récupération et travail à l’entraînement… Le coach du PSG est en quête de la formule idéale pour bénéficier d’une équipe au top de sa forme lors du quart de finale contre Aston Villa. Sa volonté d’organiser la reprise de l’entraînement collectif ce jeudi seulement, à deux jours du déplacement à Saint-Étienne, répond d’ailleurs à ce besoin de laisser souffler certains internationaux pour leur permettre de revenir un peu plus frais mentalement et physiquement après une fenêtre internationale énergivore. » Ces périodes de récupération sont jugées essentielles par Luis Enrique et elles font partie intégrante de cette préparation de l’ombre, souligne Le Parisien. « Le déplacement à Saint-Étienne, samedi, devrait lui donner l’occasion de laisser souffler quelques cadres comme Willian Pacho, mis au repos à deux reprises au retour d’une trêve, ou Marquinhos, qui n’a jamais été utilisé cette saison après avoir joué avec le Brésil et qui fait face à un drame personnel après la fausse couche de sa femme. Le club lui a signifié son soutien dans cette épreuve difficile. » Ce même turnover sera mis en place mardi lors de la demi-finale de Coupe de France contre Dunkerque, formation de Ligue 2. La réception d’Angers, le samedi suivant, devrait ensuite permettre de concerner un maximum d’éléments censés jouer le mercredi contre Aston Villa en Ligue des champions, conclut Le Parisien.

A voir aussi : Sélections : Plus de peur que de mal pour Kang-In Lee

De son côté, L’Equipe se demande comment le PSG peut garder sa bonne dynamique de ces dernières semaines après la coupure internationale. « Quel effet aura la trêve internationale de mars sur le Paris-Saint-Germain ? Peut-elle stopper le futur champion de France dans son élan, dans sa dynamique exceptionnelle qui le porte depuis le début d’année et lui confère des airs de rouleau compresseur qui marche sur tous ses adversaires quelle que soit la compétition ? Ou au contraire, n’être qu’une parenthèse dans ces premiers mois de 2025 enchanteurs ? » L’enjeu des prochains jours pour Luis Enrique et ses adjoints sera d’appréhender au mieux l’ensemble du groupe qui s’est retrouvé au complet hier, avance le quotidien sportif. Avec comme objectif majeur le quart de finale de Ligue des champions aller contre Aston Villa, le 9 avril. Le PSG a presque deux semaines pour s’y préparer. « Cela va se faire progressivement. Le planning est parfait avec des rencontres aux enjeux limités (Saint-Étienne et Angers en L1 ; demi-finale de Coupe de France contre Dunkerque, L2) pour faire tourner l’effectif et l’amener au niveau que le staff souhaite pour cette fin de saison« , explique Alexandre Dellal, préparateur physique qui a travaillé auprès de coaches comme Claude Puel, Vahid Halilhodzic, Lucien Favre ou Djamel Belmadi et qui est actuellement dans le staff de l’équipe nationale d’Haïti.