Revue de Presse PSG : Luis Enrique, turnover, Rennes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 7 octobre 2023. Quelles solutions pour Luis Enrique pour redresser la barre à Rennes ? Du changement dans le onze de départ ?

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque les solutions qui s’offrent à Luis Enrique et au PSG pour redresser la barre à Rennes après la lourde défaite contre Newcastle (4-1) en Ligue des Champions mercredi soir. Depuis le début de la saison, l’entraîneur espagnol a testé trois schémas tactiques. Le 4-3-3 avec un faux numéro 9, Marco Asensio, en début de saison, le 4-3-3 puis le 4-2-4. Mohamed Sissoko, ancien milieu de terrain des Rouge & Bleu, a évoqué ces changements. « Le schéma avec un faux 9 est celui qui m’a plu. Mais à ce moment-là, il n’y a pas Kolo Muani. Avec lui et Ramos, on a la chance d’avoir deux attaquants de classe mondiale. Quand tu as deux joueurs comme ça devant, il faut jouer avec et les utiliser. Avec l’effectif qu’ils ont, ils peuvent s’adapter à n’importe quel système. » Le quotidien francilien indique aussi que Luis Enrique aurait travaillé un système en 4-2-3-1 avec Ousmane Dembélé placé en numéro 10. Le Parisien explique que contre les Rennais, le coach espagnol pourrait relancer le trio du milieu, Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Vitinha. « Les trois compères du milieu enchaînaient les performances de bonne facture et étalaient leur complicité. Mais au sortir de la première victoire en Ligue des Champions, Luis Enrique a décidé de remodeler un secteur de jeu qui offrait pourtant des garanties immédiates. » Probablement pour préserver ses trois milieux de la surchauffe et impliquer ceux qui pourraient manquer de temps de jeu, avance le Parisien. « Au quotidien, le Français, le Portugais et l’Uruguayen affichent une belle complicité, échangent régulièrement et ont une complémentarité qui saute aux yeux. L’an passé déjà, Vitinha faisait partie des pros qui discutaient le plus avec « WZE », qui se sent lui parfaitement sécurisé par la présence de l’Uruguayen. » Le quotidien francilien indique aussi que depuis le début de la saison, Luis Enrique n’a pas pu compter sur un groupe au complet, ce qui ne lui a pas permis de faire souffler plus souvent ses titulaires habituels. Le retour de Presnel Kimpembe, attendu fin octobre début novembre, devrait faire du bien. « Mais l’international français, qui a souvent forcé pour revenir au plus vite, quitte à jouer blessé ou diminué, ne se précipitera pas et il semble compliqué de le voir dans une forme optimale avant la fin de l’année civile. » En ce qui concerne Nuno Mendes, il ne devrait pas être opérationnel avant février, alors que Marco Asensio et Lee Kang-In, qui va disputer la finale des Jeux Asiatiques ce samedi, sont attendus après la trêve internationale.

A voir aussi : Enrique : « Je suis le premier responsable pour le résultat de l’équipe »

De son côté, l’Equipe évoque aussi le match contre Rennes et le possible turnover du côté du PSG après la claque reçue à Newcastle. Le quotidien sportif explique que certains Parisiens, comme Achraf Hakimi, sont apparus moins tranchants sur la pelouse de St-James’ Park. Le latéral droit marocain a participé à l’intégralité des neuf matches depuis le début de la saison en intégralité, à l’exception du Classico où il est sorti à sept minutes de la fin. « Luis Enrique, qui répète qu’il n’y a pas de titulaires avec lui, même si le début de saison peut laisser penser le contraire pour une majorité du onze parisien. » Contre le Stade Rennais, il pourrait faire souffler Achraf Hakimi et titulariser Nordi Mukiele, qui a fait son retour à l’entraînement collectif il y a 15 jours après sa grave blessure à la cuisse droite. Ousmane Dembélé pourrait aussi souffler. « Mais l’enjeu de la rencontre à Rennes, après une prestation moyenne à Clermont et une autre largement ratée à Newcastle, et la pression qui commence à poindre placent presque le PSG et son entraîneur dans l’obligation de l’emporter« , conclut l’Equipe.