Revue de Presse PSG : ManCity, Verratti, Messi, Herrera…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 27 septembre 2021. Le match face à Manchester City, les bonnes nouvelles pour Verratti et Messi, l’indispensable Ander Herrera, la relation Neymar-Mbappé.

Le Parisien se penche sur cette rencontre face aux Citizens ce mardi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Même si le club de la capitale réussit un début de saison parfait en championnat (8 victoires en autant de rencontres), « l’équation est, bien sûr, infiniment plus complexe que la simple lecture d’un tableau de statistiques. » Face aux Citizens, les Rouge & Bleu restent sur deux défaites la saison passée en demi-finales de C1 (4-1 en score cumulé) et « des souvenirs ont un peu plus ressurgi dans l’esprit du coach argentin lorsque celui-ci a vu la manière avec laquelle la formation de Guardiola étouffé le Chelsea de Tuchel ce samedi (1-0). » Les Rouge & Bleu devront également trouver de la régularité et de la constance pendant 90 minutes.

Le quotidien francilien rajoute que Leo Messi a participé à l’entraînement ce dimanche mais reste incertain pour la rencontre face au club anglais. La journée de lundi sera décisive et « une décision sera prise par le staff de Mauricio Pochettino » et le joueur après l’entraînement au camp des Loges. Marco Verratti a également pris part à la séance de ce dimanche. Concernant le poste de gardien de but, l’entraîneur parisien devra faire un choix et une nouvelle titularisation de Keylor Navas « pourrait présumer d’un statut de numéro 1 devant Gianluigi Donnarumma. » Pour rappel, Ángel Di María est encore suspendu pour deux rencontres en C1.

XI possible du PSG selon Le Parisien : Navas (ou Donnarumma) – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Herrera, Wijnaldum (ou Verratti), Gueye – Draxler (ou Messi), Mbappé, Neymar

De son côté, L’Equipe du jour revient sur la relation Neymar-Mbappé suite aux propos captés par Canal Plus après la rencontre face au Montpellier Hérault. Depuis le banc, l’international français semblait se plaindre de son coéquipier après le but de Draxler consécutive à une passe de Neymar. Pourtant depuis leur signature à l’été 2017, les deux joueurs « nouent une relation forte » mais « la vision des deux hommes a évolué ces derniers mois. » L’international brésilien ne comprend pas les velléités de départ de Kylian Mbappé tandis que le champion du Monde « a eu cette impression récurrente ces derniers mois de ne pas toujours être mis en valeur dans l’animation offensive et d’être parfois oublié par ses partenaires sud-américains. » De son côté, l’entourage du joueur estime qu’il ne faut pas « sur interpréter » sa réaction face au MHSC. Les deux joueurs ont notamment échangé et discuté après la rencontre.

Le quotidien sportif fait un focus sur Ander Herrera. Brillant en ce début de saison, l’Espagnol de 32 ans est l’un des hommes forts de Pochettino avec 4 buts et 2 passes décisives. Pourtant au début de son aventure parisienne, ses performances ne sautaient pas aux yeux, mais l’international espagnol « séduit par sa bonne humeur et son respect des autres. » L’ancien de Manchester United est notamment un homme qui cherche à mettre du liant « entre les joueurs, de la star au néo-pro. » De plus, « sa capacité d’adaptation, sa force de travail et les circonstances ont fait de lui, en ce début de saison, l’un des indispensables de Pochettino. »

L’Equipe donne également des nouvelles de Marco Verratti et Lionel Messi, à deux jours de la réception de Manchester City en Ligue des champions. Touché au genou face à l’OL, l’Argentin « doit figurer dans le groupe retenu par Pochettino. » Le numéro 30 s’est entraîné ce dimanche matin et « son rétablissement avance bien, ce qui ne garantit pas qu’il soit titulaire. » Absent des terrains depuis le 5 septembre, Marco Verratti a également des chances d’être convoqué pour ce match européen, « mais il pourrait manquer de rythme et ne pas débuter comme titulaire. »

XI probable du PSG selon L’Equipe : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes (ou Diallo) – Herrera, Paredes, Gueye – Messi (ou Icardi), Mbappé, Neymar

Le journal revient également sur les questions concernant l’agrandissement du Parc des Princes. Un article relayé ici sur notre site.