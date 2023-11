Revue de Presse PSG : Marquinhos, Féminines, Katoto…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 23 novembre 2023.La blessure de Marquinhos, les Féminines du PSG doivent se lancer en UWCL, Katoto qui monte en puissance…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la blessure de Marquinhos, qui fragilise encore la défense du PSG. Le capitaine parisien est attendu au Campus PSG ce jeudi. Il y effectuera des observations plus poussées afin de préciser la nature et l’importance de ses douleurs. Il devrait être préservé pour la rencontre contre Monaco demain soir. « À quatre jours d’un rendez-vous capital contre Newcastle en Ligue des champions, le club n’entend prendre aucun risque avec un de ses cadres. » Même s’il a quitté le Maracana sans boiter, le PSG reste prudent et voulait attendre d’examiner le joueur avant de se prononcer sur la suite, notamment sur sa possible présence sur la pelouse du Parc des Princes face à Newcastle mardi, avance le quotidien francilien. « Cet épisode intervient alors que le secteur défensif parisien demeure amoindri et que les champions de France abordent des échéances de premier plan. » L’Equipe explique que si l’absence de Marquinhos se prolonge, Luis Enrique devrait aligner une charnière centrale, Milan Skriniar–Danilo Pereira. Ce dernier, blessé avant la trêve, a retrouvé les entraînements collectifs ces derniers jours. « En alignant Mukiele, dont le retour à la compétition s’avère probant ou en décalant Hernandez dans l’axe, un poste où ce dernier devait à l’origine essentiellement jouer avant que le flanc gauche ne se retrouve décimé. Sans que cela offre une garantie totale : l’ex-Madrilène traverse une passe assez compliquée« , conclut l’Equipe.

Le XI probable du PSG face à Monaco selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, L. Hernandez ou Danilo Pereira, Mukiele – Ugarte, F. Ruiz – O. Dembélé, Kolo Muani ou G. Ramos, Mbappé, Vitinha ou Lee Kang-in.

Le Parisien évoque aussi la blessure du capitaine du PSG. « Hormis le ressenti du joueur et les constatations du staff médical brésilien, le PSG ne dispose pas encore de toutes les informations pour pouvoir déterminer avec certitude la durée d’une éventuelle indisponibilité de son capitaine« , lance le quotidien francilien. En l’attente des résultats des nouveaux examens que l’international brésilien doit passer ce jeudi, le staff parisien n’affichait pas non plus une inquiétude démesurée. « Faute d’entraînement collectif et afin de prendre le plus de précautions possibles, son forfait face à l’ASM semble déjà acté. » Le Parisien explique que s’il était revenu sans blessure, Luis Enrique aurait très certainement fait débuter son numéro 5 sur le banc face aux Monégasques, en raison de son retour tardif de sélection, comme ça avait été le cas contre Nice. « Une absence jusqu’à la trêve hivernale serait un coup dur pour Paris, alors que se profile une séquence décisive à laquelle le Paris Saint-Germain se prépare activement. » Pour pallier l’absence de Marquinhos, Danilo Pereira a de bonnes chances d’être disponible et dans le groupe, confirme le Parisien. Ce dernier conclut en expliquant que Marco Asensio, qui a retrouvé l’entraînement collectif depuis plusieurs semaines, est en pleine possession de ses moyens. Il postule aussi pour une place dans le groupe pour le match de demain.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque aussi le match des Féminines du PSG – au Stade Jean-Bouin – face au Bayern Munich dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Battues par l’Ajax Amsterdam la semaine dernière, les Parisiennes se doivent de l’emporter ce soir afin de rester dans la course à la qualification en quart de finale. Devant 4000 supporters, les joueuses de Jocelyn Prêcheur n’ont plus le droit à l’erreur après leur revers contre les Néerlandaises. Dans un effectif qui a encore beaucoup changé (huit arrivées, sept départs), il y a du positif avec notamment le très bon début de saison de Tabitha Chawinga, avec six buts en huit matches. Mais il y a aussi du négatif, comme la défense qui a déjà encaissé 10 buts en 10 matches, ou bien les trois défaites depuis le début de l’exercice. Pour le match de ce soir, les Féminines du PSG devront se passer de Sandy Baltimore, qui a pris un coup contre Fleury le week-end dernier et Constance Picaud au poignet. Des précautions seront également prises avec Marie-Antoinette Katoto en raison de la pelouse synthétique de Jean-Bouin, elle qui revient de 14 mois d’absence et qui est attendue dans la prochaine liste d’Hervé Renard, indique le quotidien francilien. Ce soir, ce sera une tâche pas simple, le Bayern restant sur une série de 12 rencontres sans défaite.

De son côté, l’Equipe fait un focus sur Marie-Antoinette Katoto avant ce match entre le PSG et le Bayern Munich. « En ce début de saison, Marie-Antoinette Katoto est sans doute la joueuse parisienne dont les performances sont les plus scrutées« , estime le quotidien sportif. Gravement blessée au genou droit lors de l’Euro 2022 avec les Bleues, l’attaquante de 25 ans a pu reprendre progressivement la compétition avec le PSG depuis la mi-septembre, après une saison blanche. Jocelyn Prêcheur et son staff restent très prudents avec l’attaquante qu’ils ne veulent surtout pas brusquer, elle qui n’a pas encore joué un match en entier depuis son retour sur les terrains. En neuf rencontres depuis son retour, pour quatre titularisations, elle a marqué deux buts. L’Equipe explique que la meilleure buteuse de l’histoire du PSG (150 buts), sera observée de près par Hervé Renard. Le sélectionneur de l’équipe de France Féminines sera présent à Jean-Bouin ce soir, lui qui doit annoncer sa liste demain. « Une performance aboutie face aux Bavaroises permettrait de convaincre Renard de la convoquer pour le dernier rassemblement de l’année.«