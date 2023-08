Revue de Presse PSG : Mbappé, Dembélé, défense…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 19 août 2023. Le match face à Toulouse, le retour de Kylian Mbappé et la première d’Ousmane Dembélé, la concurrence féroce en défense…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le retour dans le groupe de Kylian Mbappé, une semaine après sa réintégration dans l’équipe première. Quatre semaines après son dernier match, face au Havre (2-0) le 21 juillet, le Français s’apprête à retrouver la compétition aux côtés des deux recrues, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. Après quelques semaines de tensions avec la direction du club, l’attaquant de 24 ans a été accueilli chaleureusement dimanche dernier lors de son entrée sur la pelouse du Campus PSG. Une scène qui contraste avec la réunion du 8 août dernier. « Au milieu des éclats de voix, la tension est à son comble. D’un côté, un Al-Khelaïfi déterminé : ‘Tu vas voir ! Tu ne rejoueras pas ! On ne cédera pas !’ De l’autre, un Mbappé qui ne s’en laisse pas conter : ‘Tu vas voir ? Mais je vais voir quoi ? Tu seras le seul président à ne pas me faire jouer !' », raconte L’E. Et cette semaine, c’est comme si tout cela n’avait jamais existé. Le joueur a retrouvé ses coéquipiers en mettant de côté cette imbroglio dont le dénouement est toujours aussi incertain.

Proche d’Ousmane Dembélé et d’Achraf Hakimi, Kylian Mbappé navigue entre les différents groupes de l’effectif notamment grâce à sa maîtrise de l’espagnol. « Autour de Mbappé, on le décrit très concerné, impatient d’en découdre, porté par une envie folle de rejouer, tout simplement. Prêt à tout donner pour le PSG sans être animé par un sentiment de revanche », assure L’E. Lors de sa mise à l’écart avec les membres du loft, le champion du Monde se montrait déjà très investi, en se donnant à fond lors des séances comme un moyen de dire : « Faites ce que vous voulez, vous ne m’atteindrez pas. » Il a d’ailleurs fait une belle impression cette semaine lors de sa réintégration dans l’équipe première. Et Luis Enrique n’a pas caché sa joie de pouvoir compter sur un joueur de la dimension de Kylian Mbappé : « Je l’ai trouvé parfait. Comme lors des premiers entraînements, avec beaucoup d’envie, un très bon état d’esprit. En tant qu’entraîneur, je ne peux qu’être content de pouvoir compter sur un joueur de la dimension de Kylian. Je suis ravi, pas seulement pour ce qu’il apporte au niveau footballistique, mais de par sa personnalité. C’est un joueur de première catégorie mondiale », a déclaré le coach parisien en conférence de presse ce vendredi.

Le quotidien sportif revient aussi sur la concurrence en défense. La non-titularisation de Marquinhos face au FC Lorient (0-0) a rebattu les cartes et une concurrence encore plus intense aura lieu avec les prochains retours de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Nordi Mukiele. Quelques jours avant le match face aux Merlus, le capitaine du PSG avait montré quelques signes de fatigue. « À la surprise du plus grand nombre, et sans doute un peu la sienne, il fut remplaçant face aux Merlus. Mais Luis Enrique n’a pas mis non plus son groupe devant le fait accompli : ce qu’il a déclaré aux médias après le match, il l’avait annoncé à ses joueurs bien avant. » Après le match nul face aux Lorientais, le coach espagnol avait indiqué : « Si nous voulons être prétendants à tous les titres, vous allez devoir vous habituer à me voir changer mon onze de départ. Des joueurs entrent, d’autres sortent. J’ai besoin de vingt joueurs et non de onze pour tout gagner. » Danilo Pereira n’est pas destiné à évoluer en permanence en défense centrale et il devrait également retrouver son rôle de milieu défensif quand le staff le jugera nécessaire.

De son côté, Lucas Hernandez a été recruté pour évoluer prioritairement en tant que défenseur axial gauche, « c’est du moins le projet que Luis Campos lui a exposé. » Mais pour le moment, l’ancien du Bayern compense le forfait de Nuno Mendes au poste de latéral gauche. Les latéraux ont des consignes très précises, défendre en avançant sans hésiter à se projeter et tout en conservant un équilibre défensif. « C’est ce que Hernandez et Achraf Hakimi se sont évertués à faire contre Lorient. Ils ont été les Parisiens qui ont le plus centré (6 et 7 fois), mais ils n’ont jamais négligé leur vocation première, défendre haut à la perte du ballon. » De plus, la rotation dans ce secteur se fera selon les considérations techniques et la forme du moment, « mais il introduira aussi une dose de management, indispensable dans un vestiaire comme celui-ci. » Après avoir été remplaçant, Marquinhos a besoin de recevoir quelques signaux positifs, même s’il n’a pas exprimé de contrariété la semaine passée lorsqu’il a appris qu’il serait remplaçant.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le retour à la compétition de Kylian Mbappé. Une nouvelle qui ravi le principal intéressé, qui n’était plus convoqué depuis le premier match amical face au Havre le 21 juillet dernier. Le numéro 7 du PSG aura eu ce qu’il voulait : rester une saison de plus. Au cours de sa mise à l’écart, le champion du monde 2018 se souciait de sa compétitivité, notamment à l’approche des matches de septembre avec les Bleus, tant il est le nouveau capitaine de l’Equipe de France. En plus de l’aspect sportif, le contractuel et le financier entrent bien évidemment en compte. En ce sens, le Paris Saint-Germain, tout au long de l’été, a mené une campagne de communication en tentant de tirer sur la corde de la culpabilité. Toujours selon Le Parisien, celle-ci n’aurait pas fonctionné. « Non, Kylian Mbappé n’a pas d’accord caché avec le Real Madrid. Non, aucun joueur de l’effectif actuel n’a été choqué par ses récentes interviews. Au contraire, il a reçu des messages de soutien en privé des membres de la troupe de Luis Enrique, dont des recrues. Non, un départ libre ne fragiliserait pas l’économie du PSG. » Si un départ libre ne fragiliserait pas les finances du PSG, celui-ci n’est tout de même pas promis à ce jour. En effet, l’idée de voir Kylian Mbappé prolonger son contrat avec le club de la capitale n’est pas à écarter, mais pas pour maintenant. Plus encore, le Bondynois pourrait poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu, au-delà de l’été 2024.

En effet, si la confiance est rompue entre le clan du joueur et Nasser Al-Khelaïfi, l’attaquant français se plairait au Paris Saint-Germain, et apprécierait les promesses tenues, même avec un an de retard. Kylian Mbappé serait donc enchanté du mercato estival 2023 des dirigeants parisiens. Dans ce mercato réussi selon Kylian Mbappé, les arrivées de Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, entre autres, ont tout pour ravir le numéro 7 parisien. Cependant, d’autres recrues pourraient venir garnir l’effectif de Luis Enrique, dont l’ami de l’ancien de l’AS Monaco, Randal Kolo Muani. Ce dernier aurait d’ores et déjà un accord avec le Paris Saint-Germain, selon LP. Avec le départ acté de Neymar en direction de l’Arabie Saoudite, Kylian Mbappé assoit sa posture d’éclaireur : « C’est le rôle qu’il a toujours eu dans toutes ses équipes, même en jeunes. Et c’est le rôle qu’il aime le plus. » Le quotidien précise par ailleurs, que si le champion du monde 2018 n’a jamais réclamé le départ du Brésilien, il s’était engagé dans un projet sans l’ancien Barcelonais lors de sa prolongation en 2022.

Enfin, le quotidien francilien met en avant le duo Mbappé-Dembélé. Les deux amis ont des profils qui se ressemblent. « Ils sont deux ailiers virevoltants, dribbleurs agiles, attirés vers le but et créateurs de spectacle. » Ils ont partagé le maillot de l’équipe de France ensemble à 24 reprises et ont été champions du monde. « Pour la première fois, ces liens forts, qu’ils ont entretenus en privé toutes ces années, pourront s’exprimer sous le maillot d’un même club. » Le numéro 7 parisien avait notamment salué l’arrivée de son compatriote sur les réseaux sociaux, et ils étaient même assis côte à côte au Parc des Princes lors du match nul face au FC Lorient. Puis, l’attaquant français a retrouvé le groupe le lendemain après sa mise à l’écart. « Kylian Mbappé a retrouvé son grand compère Hakimi, mais le duo a aussi pu renouer des liens avec deux autres champions du monde, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, ainsi qu’avec Nordi Mukiele, proche de l’un comme de l’autre », assure LP. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pourraient donc débuter face à Toulouse et leur association est attendue. Ils peuvent apporter de la percussion, de la folie, de la créativité et de l’efficacité devant le but, de nombreux éléments qui ont manqué face aux Merlus (0-0). Mais Luis Enrique attendra aussi d’eux une discipline défensive.