Revue de presse PSG : Mbappé, Ekitike, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 31 juillet 2023. Le dossier Mbappé-PSG devrait encore durer, Ekitike qui pourrait être encore qu’un second rôle, une arrivée imminente d’Ousmane Dembélé ?

Dans son édition du jour, le Parisien évoque le dossier de l’avenir de Kylian Mbappé. Ce lundi est la date butoir que lui a fixé le PSG pour prolonger son contrat. Sinon, il sera mis sur le marché. Mais la levée de cette clause semble peu probable avance le quotidien francilien. Le joueur a déjà expliqué à plusieurs reprises son choix de ne pas lever cette clause. « Pour des raisons différentes, ce positionnement a assombri le quotidien et l’horizon des uns et des autres. Celui de Kylian Mbappé, soudainement passé du statut de fleuron de la nation à conserver à tout prix à celui de trublion à céder au plus vite et au plus offrant. Mais aussi celui du PSG puisque, confronté au refus de son attaquant vedette de prolonger ou d’être vendu, il se sent pris en otage et paralysé dans sa stratégie financière et sportive. » Malgré la situation, l’attaquant n’est pas perturbé par sa mise à l’écart et sur le marché indique Le Parisien. « Le capitaine des Bleus apparaît « content » et « décidé à rester au PSG la saison prochaine », en dépit du souhait de ses dirigeants de le vendre dès cet été au prix fort.«

Le quotidien régional indique qu’au PSG, « nul n’imagine qu’un miracle puisse se produire dans les prochaines heures et voir Kylian Mbappé lever l’option pour sa prolongation avant minuit. Au-delà de la prime de fidélité d’environ 80 millions d’euros s’il est encore parisien le 1er septembre, on pense surtout, à Paris, que le joueur a d’ores et déjà conclu un accord avec le Real pour rejoindre Madrid libre l’été prochain. » Une simple spéculation, pour l’heure, qui fait de toute façon dire au club que le feuilleton Mbappé ne fait que commencer, lance Le Parisien. Si jamais le Real Madrid devait passer à l’action cet été, « il a tout intérêt, s’il veut faire baisser le prix d’un éventuel transfert, à mettre le PSG sous pression en faisant traîner le dossier en longueur. » Après leur retour de la tournée asiatique puis lors du premier match de la saison contre Lorient le 12 août, les dirigeants parisiens relanceront, quoi qu’il arrive, le feuilleton. « Soit en réintégrant Mbappé, soit en le laissant en piquet« , conclut Le Parisien.

Le Parisien évoque aussi la situation d’Hugo Ekitike. Alors qu’il ne rentrait pas forcément dans les plans du PSG, l’attaquant pourrait profiter de l’incertitude autour de Kylian Mbappé pour se faire une place dans l’attaque des Rouge & Bleu. Après une première saison difficile tant sur le plan individuel (4 buts et 4 passes) que collectif, l’ancien du Stade de Reims a décidé de revenir en forme après ses vacances, « s’offrant une préparation de dix jours à Miami, axée en partie sur le football mais aussi les sports de combat, notamment avec un coach de MMA. » Le Parisien indique qu’il est revenu avec l’appétit du revanchard. « Tous dans l’effectif, lui font confiance« , assurait Warren Zaïre-Emery après le match contre Osaka. Son entraîneur, Luis Enrique, apprécierait davantage ses qualités que sa direction, pas forcément opposée à l’idée de vendre ou prêter un joueur aux émoluments conséquents, avance le quotidien francilien. Proche d’Ethan Mbappé et des titis, « sa sortie, vendredi soir (contre le Cerezo Osaka, ndlr), a laissé un vide qui, en l’état actuel des choses, dit beaucoup de la place que l’attaquant de pointe le plus gradé du PSG peut être amené à occuper. Au moins jusqu’au retour à Paris. Et peut-être plus loin encore.«

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le dossier Ousmane Dembélé. Alors que le PSG avait démenti des négociations avancées pour le joueur du FC Barcelone en fin de semaine dernière, l’arrivée de l’international français serait imminente avance le quotidien sportif. Comment expliquer ce changement radical en 48 heures ? « À Paris, on nous assurait dimanche soir que l’échec du dossier menant à Rasmus Höjlund avait tout changé dans l’approche de celui du champion du monde 2018. » Même si les deux joueurs n’ont pas le même poste, le PSG a fait savoir à l’Equipe qu’il comptait réinvestir très vite la somme programmée pour le futur joueur de Manchester United (50 millions d’euros) sur Dembélé dès lors que le Danois est devenu une piste inaccessible. « Mis au courant depuis plusieurs semaines de la situation du Français, les dirigeants n’avaient pas encore activé des discussions très poussées. Jusqu’à ces dernières heures. »

C’est Nasser al-Khelaïfi qui mène la fin des discussions directement avec le joueur et son entourage, fait savoir Loïc Tanzi. « Même si les négociations avec le joueur ne sont pas encore terminées et qu’il reste d’autres détails à finaliser, à Paris, on se félicitait ces dernières heures d’arriver à attirer un tel joueur français[…]Les dirigeants souhaitaient frapper un grand coup dans une période marquée par le feuilleton Mbappé. » Cette possible arrivée, ne sera pas la dernière signature importante expliquait-on encore au club dimanche, avance l’Equipe. Luis Enrique verrait d’un bon œil l’arrivée de l’ancien Rennais. Le quotidien sportif conclut en expliquant que dans ce dossier, il ne manque plus que le oui définitif du joueur. « Un détail qui n’en est pas un, si l’on se réfère au précédent feuilleton ayant conduit à sa prolongation, en 2022. » Xavi, son coach au Barça, a une réunion avec lui hier. Il lui a de nouveau expliqué son importance dans son système de jeu et dans le projet qu’il mène en Catalogne. « Pour Dembélé, le problème ne vient pas de Xavi, avec qui la relation a toujours été très fluide. Selon son entourage, il surtout entendu ces derniers jours que les dirigeants barcelonais avaient proposé à Paris de l’inclure avec Gavi dans un échange pour Kylian Mbappé. Une proposition qui ne colle pas avec les discussions privées menées par Xavi autour de l’envergure de Dembélé. » C’est un point important dans la prise de décision de l’attaquant, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif revient aussi sur l’officialisation de l’arrivée d’Arnau Tenas comme doublure de Gianluigi Donnarumma. Mais l’ancien capitaine de l’équipe B du FC Barcelone (22 ans) arrive avec l’ambition de concurrencer le portier italien et il a des arguments pour cela assure l’Equipe. Pour son rôle de numéro 2, le PSG a préféré recruter un élément prometteur plutôt qu’un gardien expérimenté. « Ces derniers jours, Luis Campos avait pourtant continué d’entretenir le contact avec l’entourage d’Hugo Lloris« , avance le quotidien sportif. Le club de la capitale a sauté sur l’occasion de faire venir Arnau Tenas, qui était libre de tout contrat, suite à un départ non souhaité du Barça. Les mauvaises finances du club ont propulsé ce départ avait confirmé Joan Laporta. Luis Enrique l’a convaincu de rejoindre le PSG assure l’Equipe. « Certains recruteurs nous ont décrit un homme avec beaucoup de caractère qui souhaitait surtout trouver un club dans lequel il pourrait débuter dans le monde professionnel. » Le quotidien sportif indique que le gardien espagnol a les qualités nécessaires pour faire le match avec Donnarumma. « Il ne lui manque que l’expérience du champion d’Europe italien, mais son jeu au pied pourrait se relever primordial à un poste clé pour Luis Enrique. » L’entraîneur parisien croit beaucoup en la capacité d’Arnau Tenas à devenir l’un des meilleurs du continent, conclut le quotidien sportif.

L’Equipe est aussi revenu sur la journée d’hier des joueurs du PSG à Tokyo. Il n’y avait pas d’entraînement au programme comme l’avait expliqué RMC Sport. Les Parisiens avaient une matinée d’activités et d’opérations promotionnelles, « comme ils en avaient connu une première, lundi dernier au lendemain de leur arrivée à Osaka. » Dans l’après-midi, ils avaient quartier libre. Certains Parisiens, comme Achraf Hakimi et Lucas Hernandez, ont profité de ce temps libre pour se balader dans les rues de Tokyo, d’autres y faire quelques emplettes notamment, indique l’Equipe. Le soir, les joueurs devaient diner ensemble conclut Arnaud Hermant.