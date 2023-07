Mercato : Le PSG fixe le prix pour Kylian Mbappé

C’est sans aucun doute le dossier le plus important du mercato parisien. L’avenir de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre, d’autant plus après sa mise à l’écart par le Paris Saint-Germain pour la tournée au Japon. Si le club souhaite vendre son numéro 7 s’il ne prolonge pas avec les Rouge & Bleu, la position du joueur est restée la même, achever son contrat et partir libre à l’été 2024. Aujourd’hui, Marca révèle le prix fixé par le PSG pour le capitaine des Bleus, et les détails d’un potentiel transfert vers le Real Madrid.

Kylian Mbappé, comme à l’accoutumée, enflamme le mercato. Il aura suffi d’une simple lettre pour ranimer le feuilleton qui avait fait tant couler d’encre l’été dernier. Un ultimatum et une mise à l’écart de la tournée estivale au Japon plus tard, le Paris Saint-Germain ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mbappé partira, partira pas ? Al-Hilal, Premier League ou Real Madrid ? Après des mois de spéculations, l’identité de l’équipe dans laquelle évoluera le crack de Bondy la saison prochaine n’est toujours pas connue. Le PSG avait accepté l’offre de 300 millions d’euros venue d’Arabie Saoudite, et autorisé le club d’Al-Hilal à négocier avec le joueur, cependant le club du Golfe a essuyé un refus catégorique de la part du clan du numéro 7 parisien. D’autres clubs ont émis leur intérêt pour le capitaine de l’Equipe de France, mais la destination privilégiée de l’attaquant star demeure le Real Madrid, qui, de son côté, est resté très discret depuis une semaine. Carlo Ancelotti, en conférence de presse, avait indiqué que le mercato madrilène était terminé, que le remplaçant de Benzema (parti cet été en Arabie Saoudite, à Al-Ittihad) était déjà trouvé : « Nous l’avons déjà. Ça peut être Joselu ou on peut jouer avec un autre système« . Pourtant, d’après le quotidien madrilène Marca, le feuilleton Mbappé rentre dans sa dernière ligne droite.

🔴 Le PSG a fixé le prix de Kylian Mbappé à 250M€. La mère du joueur en a informé le Real Madrid.



La situation peut se débloquer à tout moment.



[@Carpio_Marca] pic.twitter.com/LDQwW4Vm8d — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 28, 2023

Le prix est fixé, le Real est informé

En effet, d’après les informations de nos confrères espagnols, le Paris Saint-Germain a fixé le prix pour Kylian Mbappé : 250 millions d’euros. Une somme qui a été communiquée à la mère et agent joueur, Fayza Lamari, qui a aussitôt informé le Real Madrid. Ce montant reste bien au dessus de ce que les Merengues sont prêts à mettre pour s’adjuger les services du capitaine des Bleus. D’après Marca, Nasser Al-Khelaïfi voudrait montrer à l’opinion publique qu’il est dans la capacité de vendre cher, un joueur à qui il ne reste qu’une année de contrat, et réaliser le transfert le plus cher de l’histoire du football, après les 222 millions d’euros dépensés sur Neymar Jr en 2017, cette fois-ci dans le sens inverse. Le transfert pourrait être bouclé, selon le quotidien madrilène, aux alentours des 225-230 millions d’euros. Une indemnité de transfert qui serait répartie entre le PSG et Kylian Mbappé, afin de compenser les revenus que « perdrait » le joueur sur la saison avec Paris, soit près de 192 millions d’euros (prime + salaire).

Le club de la capitale aurait désigné un agent iranien, Kia Joorabchian, afin de jouer le rôle d’intermédiaire entre la direction parisienne et Fayza Lamari, cependant aucun contact avec le le Real Madrid n’a eu lieu. Il n’est alors pas certain que la Casa Blanca se soumette aux exigences astronomiques de son homologue français, d’autant que Florentino Perez serait perdant dans l’histoire. Le Real jouerait la montre, pour faire baisser le prix aux ultimes heures du mercato estival 2023, et si le transfert ne se réalise pas cet été, la direction madrilène sait que Mbappé rejoindra le club quatorze fois champion d’Europe dans son histoire, libre, l’été prochain.