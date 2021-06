Revue de Presse PSG : Mbappé, Kimpembe, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG ce mercredi 30 juin 2021 dans la presse hexagonale… et évidemment c’est Kylian Mbappé qui la fait la une un peu partout après “un Euro mitigé” selon le quotidien L’Équipe.

Le quotidien estime que son tir au but manqué est à l’image de sa compétition : “décevant”. Le joueur du PSG aura connu “son premier échec” avec l’équipe de France et le “Ballon d’or ce ne sera pas pour demain”. Kylian Mbappé aura réalisé quatorze tirs dont six (non cadrés) contre la Suisse et… zéro but à son actif. Le journal rapporte que l’attaquant était “bouilli” à la fin de la prolongation qui ne faisait que “résumer une saison à rallonge” et sa désolation était “à la hauteur de sa désillusion”.

“Cette leçon de vie et de sport va lui permettre de grandir” selon le quotidien sportif qui rajoute que le joueur a souvent eu l’impression que Didier Deschamps a surtout voulu construire son animation offensive autour de Griezmann et non lui. Malgré tout, son Euro ne peut pas “être résumé à une ligne statistique vierge” tant son influence fût tout de même importante dans chacun des matches des Bleus.

C’est pour cela que dans l’évaluation de l’Euro du numéro 7 parisien, L’Équipe juge qu’il est “inclassable” et reçoit la note de 5,25/10 bien qu’il n’ait pas traversé le tournoi “comme une ombre”.

Presnel Kimpembe a de son côté “déçu” malgré un bon match face à l’Allemagne mais son niveau a décliné au cours des rencontres (5/10).

Un peu plus loin, le quotidien sportif explique que Nasser Al-Khelaifi prend désormais les négociations en mains pour la prolongation de contrat de Mbappé au PSG. Le résumé est disponible dans un article que nous vous avons partagé ce mardi soir. De même pour l’encart sur un intérêt du Paris Saint-Germain pour Sergio Ramos (ici).

Une information que nous vous avons révélé sur notre Live Twitch il y a plus d’un mois de cela, tout en vous rajoutant ce lundi que les tractations bloquaient au niveau du salaire demandé par le joueur. Au vu de son âge avancé (35 ans) et de ses soucis physiques (15 matches en Liga lors de la saison 2020/2021), les dirigeants Rouge & Bleu estiment que l’Espagnol n’offre pas toutes les garanties pour demander de tels émoluments.

Du côté du journal Le Parisien, c’est aussi l’attaquant de l’équipe de France et du PSG qui est au centre des débats avec son “rêve bleu” qui a pris fin ce lundi “après quatre ans de survol de la planète foot”. Sa collaboration avec Karim Benzema “devait créer des étincelles” mais “rien ne s’est passé comme prévu”. Le journal local met en avant le fait qu’il n’a jamais été un grand spécialiste des pénaltys puisqu’il totalise 23% d’échec dans cet exercice. Si sa “supposée arrogance” est mise en cause, le média explique que le Rouge & Bleu souhaite s’inspirer des parcours de Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi, aussi passés par des accrocs (Euro 2004 pour l’un et Coupe du Monde 2014 pour l’autre). Après cet échec, Mbappé a reçu le soutien de “toute la communauté PSG” et de grandes personnalités comme Pelé, Arsene Wenger et même… le Président de la République !