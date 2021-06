Le PSG bien intéressé par Sergio Ramos (L’E)

Après 16 ans au Real Madrid, Sergio Ramos est libre de signer où il veut. Selon les dernières rumeurs, trois clubs sont intéressés pour s’attacher ses services, Manchester City, le Bayern Munich et le PSG. Ce mardi soir, l’Equipe confirme que les Rouge & Bleu sont bien sur le dossier de l’international espagnol (35 ans). Le quotidien sportif explique que la piste n’en était pas vraiment une il y a un mois, quand on associait le défenseur central au PSG. Mais depuis une dizaine de jours, ce dossier a pris de l’ampleur. Sergio Ramos voudrait deux ans de contrat alors que le club francilien souhaiterait lui proposer un contrat d’un an plus une année en option.

De son côté, Marca affirme que Sergio Ramos est un choix de Leonardo. Pour autant, le directeur sportif parisien ne lui a pas garanti une place de titulaire s’il rejoint les Rouge & Bleu. Il sera en concurrence avec Marquinhos et Presnel Kimpembe. Le quotidien sportif madrilène conclut en expliquant que deux autres clubs sont intéressés par le défenseur central, sans citer de nom.