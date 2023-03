Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 28 mars 2023. Le match difficile de la France et de Kylian Mbappé….

Dans son édition du jour, le Parisien revient évidemment sur la victoire de la France contre l’Irlande hier soir (0-1). Contrairement au match contre les Pays-Bas, les Bleus n’ont pas réussi à faire exploser la défense irlandaise. Bien en place, cette dernière a résisté durant toute la rencontre, ne permettant pas aux attaquants français de se montrer dangereux. Une seule erreur bien exploitée par Benjamin Pavard a permis à la France de s’offrir une deuxième victoire en deux matches dans ces Eliminatoires à l’Euro 2024. « Avec six points en deux rencontres et avant de recevoir la Grèce et d’aller défier Gibraltar au Portugal en juin prochain, les Bleus du capitaine Kylian Mbappé maintiennent une férocité dans la compétition intacte« , lance le quotidien francilien. En ce qui concerne l’attaquant du PSG, « s’est contenté de miettes, trouvant peu de relais avec Adrien Rabiot ou Theo Hernandez pour créer des espaces face à des Irlandais bien organisés et groupés comme à la sortie d’un pub. » Il a obtenu la note de 4 dans le Parisien. « À l’image de l’attaque tricolore, son capitaine a eu bien des difficultés à se montrer à son avantage. Serré de près par la défense irlandaise, il n’a pas eu d’occasion franche à négocier. Une rareté en ce moment pour lui, tant il a pris l’habitude de martyriser les défenses adverses« , décrypte Le Parisien.

De son côté, le quotidien l’Equipe s’est montré plus sévère dans sa notation pour le numéro 7 du PSG avec un 3. « Bizarrement sifflé par l’Aviva Stadium, il tente la première frappe du match contrée (16e). Le capitaine tricolore a eu du mal à perforer le mur irlandais avec un seul déboulé en première période (23e). Des maladresses inhabituelles (58e). Il n’a pas eu une véritable occasion de but. Un fait très rare en bleu. Une seule petite reprise improbable et dévissée (88e). » Il est également revenu sur cette rencontre qui a été « remarquablement ennuyeuse pendant trop longtemps » et qui restera dans les annales pour seulement deux choses. La superbe réalisation de Benjamin Pavard et la magnifique parade de Mike Maignan dans les dernières secondes de la rencontre qui permet à la France de repartir d’Irlande avec les trois points. Sur le match de Mbappé, le quotidien sportif explique « pas un éclair, pas un geste, et à propos duquel la prise à deux systématique de Seamus Coleman et Nathan Collins ne peut pas être une explication : ce serait trop simple, sinon, le reste du temps. » L’Equipe qui conclut en indiquant que le capitaine des Bleus devrait encore quelques fois être impuissant à masquer la médiocrité offensive de son équipe.