Deux indésirables de retour au PSG cet été ?

L’été dernier, le PSG s’était débarrassé de ses indésirables mais pour la plupart, il s’agissait d’un prêt. C’est le cas de Julian Draxler ou Leandro Paredes. Respectivement prêtés à Benfica et la Juventus, les deux joueurs n’ont pas convaincu.

Lors du mercato estival 2023, le PSG devrait très certainement gérer, de nouveau, ses indésirables. L’été dernier, il avait réussi à s’en séparer mais pour la plupart, il s’agissait de prêt et non de transfert sec, la volonté première des dirigeants parisiens. Pour la plupart des joueurs prêtés, la saison n’est pas une franche réussite. Il y a peu de chances que leurs clubs actuels les conservent à la fin de leurs prêts. C’est le cas pour Leandro Paredes et Julian Draxler.

Toujours pas dans les plans du PSG

Selon les informations du spécialiste mercato, Fabrizio Romano, la Juventus Turin ne compte pas lever l’option d’achat dans le prêt de Leandro Paredes. Après de bons débuts sous le maillot des turinois, le milieu de terrain – encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG – a petit à petit perdu sa place dans le onze de la Vieille Dame et passe plus de temps sur le banc que sur le terrain. De son côté, Julian Draxler a déjà mis un terme à sa saison en raison d’une opération à la cheville gauche qui ne lui permettra pas de pouvoir jouer avant la fin de la saison. Lui aussi sous contrat jusqu’en juin 2024, il n’a pas convaincu le club portugais de le conserver, ne participant qu’à 18 matches pour 8 titularisations (761 minutes de jeu) et deux buts. Pas dans les plans du PSG, ils devraient donc revenir à Paris cet été « en attendant d’éventuelles nouvelles solutions« , informe Fabrizio Romano.